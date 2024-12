Tare: "Napoli, prendi Luiz Felipe. Ricorda Cannavaro"

È già tempo di tornare a parlare di calciomercato. L'inizio della sessione invernale si avvicina, e dal Napoli ci si aspetta qualche operazione in difesa, visto anche l'infortunio importante di Buongiorno . Tra i nomi che piacciono al ds Manna c'è anche quello di Luiz Felipe che, dopo cinque anni alla Lazio, ora è in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad. A parlare del difensore è Igli tare, l'ex ds dei biancocelesti che lo aveva portato nella capitale.

Tare incorona Luiz Felipe: le sue parole

Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Luiz Felipe? Parliamo di un giocatore molto forte, è stato nel giro della Nazionale italiana. Appena arrivato alla Lazio divenne un titolare inamovibile e quella era la Lazio di Simone Inzaghi. Può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro, fa bene sia il braccetto che il centrale difensivo. Può ancora giocare tranquillamente in Serie A nonostante manchi da qualche anno. La sua caratteristica principale? È molto molto forte fisicamente, gioca d’anticipo, a me ha sempre ricordato Fabio Cannavaro, è un difensore estremamente attento. Se il Napoli dovesse riuscire a prenderlo farebbe un grandissimo acquisto”.