Napoli, summit di mercato con Conte, De Laurentiis e Manna: Danilo al vertice, tutti gli obiettivi

Il Napoli frena lo scambio con Raspadori

Qualche settimana fa era venuta fuori la possibilità di uno scambio di prestiti con Giacomo Raspadori, 24 anni, a sua volta a caccia di un’avventura che possa garantirgli maggiori possibilità di impiego rispetto ai 481 minuti collezionati con il Napoli tra il campionato (253 in 16 giornate) e la Coppa Italia (228 in 3 partite prima dell’eliminazione), ma la Juve per quanto interessata a Jack è in emergenza difensiva, deve già acquistare un paio di centrali e di conseguenza difficilmente si priverà del suo capitano se non per un’offerta considerata vantaggiosa per tutti, con la scadenza dietro l’angolo. In questo momento, insomma, il muro è alto. Ma si vedrà: «Non si è mai visto un capitano andare via a gennaio, voglio restare. A meno che non sia la Juve a volermi cedere», ha detto Danilo dopo le partite con City e Venezia.