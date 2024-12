Napoli-Meret, il rinnovo è una priorità: prolungamento sempre più vicino

Vibra ancora il Ferraris in quell’attimo sospeso tra la speranza e l’amarezza: nel mezzo, ci sono stati i guantoni di Alex Meret . Quattro interventi decisivi , uno diverso dall’altro, per un lieto epilogo che porta anche la sua firma. È stata l’ennesima partita da numero uno in tutti i sensi per il portiere del Napoli. Un miracolo dopo l’altro, si sta confermando ad alti livelli e per ogni riflesso respinge il pallone e anche un po’ di critiche - spesso gratuite e ingenerose - ricevute nel corso di questi anni, una sorta di costante in allegato all’altra solita abitudine, quella di risultare decisivo per le sorti della sua squadra.

Napoli-Meret, il rinnovo è una priorità

Meret è sempre stato sordo alle voci e lo stesso ha fatto il Napoli, per cui il rinnovo del suo portiere è da tempo una priorità. Le parti sono vicine all’accordo per la definizione di una nuova intesa dato che quella attuale si esaurirà a giugno. Lo ha confermato anche il ds azzurro Manna prima di Genoa-Napoli. Il 12 dicembre altro contatto diretto con l’arrivo dell’entourage a Castel Volturno. Passi in avanti per l’intesa sull’ingaggio e sulla durata (due o tre anni). La volontà reciproca è sempre stata quella di restare insieme. Meret vuole continuare a difendere la porta del Napoli e il club di De Laurentiis non ha intenzione di privarsi del suo portiere. In attesa dell’annuncio, Meret si concentra sul campo. Ha occhi solo per le insidie di un campionato al quale si è iscritto da protagonista già da agosto, decisivo ai rigori contro il Modena in Coppa Italia, poi puntuale tra Bologna, Parma, Cagliari, ora con il Genoa.