Napoli, tifosi sempre da scudetto: sold out anche l'ultima con il Venezia

Un anno, oltre un milione di spettatori , ventidue partite vissute tutte d'un fiato, da una domenica all'altra, vicine dodici mesi sembrati molti di più. Basta sforzare la memoria: il 13 gennaio, è già 2024, il Napoli (di Mazzarri) ospita la Salernitana al Maradona. Quanto finì? Rispondere dopo un istante non è scontato. Forse ci vuole qualche secondo per ricordarsi di Candreva che la sblocca, Politano che la pareggia su rigore, Rrahmani che segna in extremis fino a esultare con tutta la squadra per la vittoria in rimonta. Sembrava di buon auspicio la prima del nuovo anno , eppure è incastrata nella stagione del decimo posto, dei tre allenatori, di Calzona dopo Garcia e Mazzarri. C'è stata una costante tra quella partita e la prossima, l'ultima , il Venezia domenica alle 15: i tifosi. Non sono mai mancati . Hanno vissuto due stagioni così diverse eppure così vicine, una dopo l'altra. C'erano nelle difficoltà, ci sono adesso divertendosi di più. Riscatto completato .

Napoli, sold out anche per l'ultima

L'ultima sfida del 2024 va a blindare un anno a suo modo storico che verrà ricordato a lungo. Tutti al Maradona per l'ennesimo sold out stagionale. I biglietti sono andati esauriti nel giro di tre ore nel giorno di prevendita. Come sempre, per chi non ha sottoscritto la Fidelity Card resteranno sempre pochi posti con i migliori già esauriti. Accadrà anche per la partita contro l'Hellas del 12 gennaio: da ieri biglietti in vendita, come sempre priorità (e sconti) per i fidelizzati. Nell'elenco degli appuntamenti da ricordare, lunedì prossimo al via la vendita dei tagliandi per il settore Ospiti del Franchi per Fiorentina-Napoli del 4 gennaio. In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti, la trasferta al momento è vietata ai residenti in Campania.

Napoli, un milione di spettatori in dodici mesi

Il Napoli ringrazia Napoli: dodici mesi di passione, sofferenza, speranza e lenta risalita, di rinascita con l'arrivo di Conte e della nuova stagione. Quest'anno il sold out è un'abitudine, la media interna è di cinquantamila spettatori a partita (erano in cinquantaduemila già col Modena ad agosto per il turno preliminare di Coppa Italia), ma era simile anche lo scorso anno (quarantasettemila di media in campionato) nonostante le difficoltà e le delusioni. Il 2024 verrà ricordato come l'anno della costante rincorsa al biglietto, dei pienoni previsti e poi annunciati, dei cori sospesi, del "Napoli torna Campione" di nuovo intonato solo quest'anno, dei fischi e delle contestazioni (la scorsa primavera) fino ai ritrovati applausi, al sostegno e ai sogni tornati a casa a Fuorigrotta. Dodici mesi, ventidue partite, oltre un milione di spettatori, da un Napoli all'altro: la città c'è sempre stata.