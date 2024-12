McTominay fa impazzire i tifosi con la maglia del Napoli di Maradona

NAPOLI - Primo Natale a Napoli per Scott McTominay e Billy Gilmour, apprezzati centrocampisti scozzesi della squadra di Antonio Conte. I due hanno festeggiato insieme, come testimoniano alcune foto pubblicate dal profilo Instagram di Gilmour, che finora ha raccolto 13 presenze in maglia azzurra tra campionato e Coppa Italia. I tifosi del Napoli hanno apprezzato soprattutto l'abbigliamento di McTominay (16 presenze e 4 gol totali finora in azzurro), che indossa la divisa del Napoli 1987-88, quello di Maradona, con tanto di scudetto e coccarda tricolore sul petto per la doppia vittoria di campionato e Coppa Italia nella stagione precedente. Un legame con la tradizione che è piaciuto a molti followers del calciatore. Connessa al Napoli anche la scelta di Gilmour, che indossa il maglione natalizio ufficiale del club di De Laurentiis.