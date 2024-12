Conte: "Non firmerei mai solo per arrivare tra le prime quattro". Rivivi la diretta

Il Napoli è pronto a sfidare il Venezia al Maradona nell'ultima partita ufficiale del 2024. Il calcio d'inizio della gara valida per la diciottesima giornata di Serie A è in programma domani, 29 dicembre, alle 15. Gli azzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo esseri imposti in trasferta contro Udinese (3-1) e Genoa (2-1), gli arancioneroverdi del quarto risultato utile consecutivo dopo il successo casalingo sul Cagliari (2-1) e i pareggi contro Como (2-2 in casa) e Juve (2-2 all'Allianz Stadium). A scandire l'attesa in vista del match contro gli uomini di Eusebio Di Francesco , le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport .

15:35

Di Francesco: "A Napoli con uno spirito battagliero"

"A Napoli con uno spirito battagliero". Così alla vigilia di Napoli-Venezia il tencico dei lagunari, Eusebio Di Francesco. VEDI L'ESTRATTO VIDEO

15:20

15:00

Conclusa la conferenza stampa di Conte prima di Napoli-Venezia

Antonio Conte ha concluso la sua conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Venezia.

14:49

Conte: "Il livello della Serie A si è alzato"

Conte: "Il livello della Serie A si è alzato. Rispetto al campionato inglese, difettavamo in termini di intensità e si è alzata. In più abbiamo l'aspetto tattico, che è nettamente migliore ai campionati esteri. C'è stata una evoluzione, sotto tanti aspetti calcistici, anche a livello di allenatori, di visione del calcio. Lo si vede anche in Europa dove è difficile giocare contro una squadra italiana. I risultati delle italiane parlano chiaro. Sono segnali importanti che devono far capire che in Italia si è andati avanti sotto tanti aspetti. Il campionatao è più bello è difficile. In Europa è difficile affrontare le italiane. Sono contento per il nostro brand. Siamo sempre stati visti come qualcosa da seguire".

14:47

"Mercato? Decide il club"

Conte: "Da un punto di vista del mercato mi sembra di aver risposto già l'altra volta. Si tratta di una questione che non affronterò mai perché c'è il club. Il club deciderà in proposito, se c'è da cambiare qualcosa. L'unica cosa che ho chiesto, avendo ventuno giocatori di movimento, è di avere quel numero di giocatori. Due squadre da allenare, che garantiscono un buon livello in allenamento".

14:46

Conte: "Lukaku non è un mister Rossi, deve gestire le aspettative"

Conte: "Lukaku è uno dei ventuno giocatori di movimento che abbiamo. Adesso è al top della forma, non è che dobbiamo aspettare chissà che cosa. Lui è Lukaku, le aspettative su di lui sono aspettative sono superiori a un mister Rossi, a un numero nove normale. Le deve gestire. Che ci piaccia o non ci piaccia chi ha fatto cose importanti è chiamato a confermarle nel presente e nel futuro".

14:44

"Dobbiamo andare a prenderci i 3 punti"

Conte: "Quando incontri squadre che sulla carta dovrebbero essere inferiori a te, tu la partita la devi vincere altrimenti hai mancato di qualcosa. Contro squadre di pari livello o superiori ci sta che puoi dare il massimo senza raccogliere niente e sono comunque soddisfatto. Quando incontri squadre che sono di un livello leggermente inferiore al tuo, dipende da te. I 3 punti te li devi andare a prendere, non ci sono alibi e scusanti. In questo tipo di partite bisogna andare a prendersi i tre punti".

14:42

Conte: "Dobbiamo imparare a cambiare spartito all'occorrenza"

Conte: "Alle volte partiamo con uno spartito, quando lo spartito cambia dobbiamo imparare a riconoscere che sta cambiando qualcosa e adeguarci alla nuova situazione. Fa parte di un processo di crescita e di lavoro. Alle volte ci inceppiamo, ma ho ragazzi che sono applicati, dobbiamo e possiamo migliorare adeguandoci alle situazioni".

14:41

Conte: "Scudetto corsa a tre? Presto per dirlo"

Conte: "Per lo scudetto è una corsa a tre tra noi, l'Atalanta e l'Inter? Un azzardo sbilanciarsi dato che non è ancora iniziato il girone di ritorno. Poi la si può pensare in una determinata maniera. Sono più di 60 punti. Sono forte in matematica, peccavo in altre materie, ma la matematica era il mio forte (ride). Stiamo lavorando tanto e vogliamo continuare a crescere".

14:39

"Mettiamo fieno in cascina"

Conte: "Il pericolo, dato è il periodo, è di essere ancora a festeggiare e non lo accetterei per nessun motivo. Se pensiamo di affrontare il Venezia e di avere vita facile siamo sulla strada sbagliata. I risultati recenti parlano chiaro. Di Francesco ha una precisa organizzazione. Per noi sono tre punti fondamentali, li abbiamo studiati. Mettiamo fieno in cascina, continuiamo a mettere punti in classifica: ci serviranno in futuro".

14:37

Conte: "Convivenza Kvara-Neres possibile"

Conte: "Convivenza Kvara-Neres? Tutto è possibile tenendo conto degli equilibri e degli avversari che si vanno ad affrontare. Stiamo parlando di calciatori che possono determinare durante la partita. Finora abbiamo visto dall'inizio Politano e Kvara, nelle ultime due partite Politano e Neres, prima o poi arriverà il momento di vedere Kvara e Neres. Questo non significa bocciatura per nessuno, assolutamente. Politano ha avuto un problema a livello intestinale, oggi si è allenato, faremo attente valutazioni ma non ci sarà nessun problema. Non so quando vedrete le tre diverse soluzioni, ma di certo le vedrete".

14:35

"Non dobbiamo avere rimpianti"

Conte: "Vogliamo chiudere bene per festeggiare bene il primo dell'anno. Sono stati mesi, quelli trascorsi, molto intensi. Vissuti a manetta. L'ambiente è bellissimo, passionale. Allenare una piazza come Napoli ti dà tanto, ma è una piazza molto, molto impegnativa sotto diversi aspetti. Sono contento. L'obiettivo, mio e dei ragazzi, sarà di non avere nessun rimpianto. Che si vinca o si perda dobbiamo uscire dal campo con la sensazione di aver dato tutto e di non avere rimpianti. Di aver dato tutto".

14:33

Conte: "Napoli tra le prime quattro? Non firmerei per traguardi minimi"

Conte: "Firmerei per chiudere tra le prime quattro? Non firmerei mai per traguardi minimi. Poi ciascuno hai suoi obiettivi e sa da dove parte. Abbiamo fatto 38 punti finora, sono tanti punti considerata la nostra partenza. Vogliamo confermarci, continuare a migliorare. C'è solo un mezzo: continuare a lavorare con voglia e abnegazione. Si stanno facendo delle cose positive, ma possiamo certamente mgiliorare".

14:31

Conte: "C'è voglia di migliorare"

Inizia la conferenza stampa di Conte: "La partita va sempre analizzata tutta. Abbiamo analizzato tutti e novantacinque i minuti contro il Genoa. Prendiamo il secondo tempo come uno spunto per continuare a migliorare. C'è già la voglia di migliorare, ma avere degli spunti rende ancora più semplice alzare il livello".

14:30

La solidarietà del Napoli a Cecilia Sala

Prima dell'inizio della conferenza stampa, la soldierità del Napoli per Cecilia Sala. Il responsabile della comunicazione, Nicola Lombardo, legge un messaggio per manifestare la vicinanza del club alla giornalista incarcerata in Iran.

14:25

Conte in arrivo davanti a microfoni e taccuini

Alle 14:30 l'inizio della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Venezia.

14:20

Di Francesco: "Conte è un vincente, nostro compito proibitivo ma..."

Anche Eusebio Di Francesco ha presentato Napoli-Venezia alla vigilia del match. Parlando degli azzurri, ha commentato: "Hanno un allenatore determinato, vincente. Lo conosco personalmente e non lascerà nulla al caso. Potrebbe essere un compito proibitivo, ma in questo momento ben venga".

14:10

13:50

Castel Volturno