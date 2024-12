Il gol di Giacomo Raspadori ha consentito al Napoli di Antonio Conte di chiudere il 2024 in testa alla classifica di Serie A , con gli azzurri che hanno agganciato l'Atalanta di Gasperini e risposto al successo dell'Inter di Simone Inzaghi. Resta in bilico, però, il futuro dell'ex attaccante del Sassuolo, a cui non sono state rivolte domande di mercato nell'immediato dopo gara. Dazn ha spiegato il motivo , come già accaduto nel caso di Dybala a Roma .

Raspadori come Dybala, nessuna domanda di mercato: la spiegazione di Dazn

A margine del successo con il Venezia di Di Francesco, tanti tifosi del Napoli si aspettavano una domanda sul futuro di Giacomo Raspadori, accostato a diversi club di Serie A nell'ultimo periodo. Dazn, però, non ha potuto soddisfare la sete di notizie di supporters e appassionati di calcio, per motivi di regolamento. Una spiegazione già fornita al termine di Roma-Parma dalla giornalista Giusy Meloni, che ha ricordato il regolamento stilato con la Lega per disciplinare le interviste al migliore in campo. Anche in questo caso, ci si è limitati a parlare di campo e di quanto accaduto nell'arco dei 90 minuti di Napoli-Venezia.