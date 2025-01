Napoli, Juan Jesus: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Conte? Con lui scherzo su una cosa"

Napoli, Juan Jesus: "Non devo dimostrare niente a nessuno"

Il difensore brasiliano ha poi parlato dei suoi colleghi di reparto: "Rrahmani lo conosco da quattro anni, non è una novità per me giocare con lui. Buongiorno è un calciatore di prospettiva importante, ci sta dando una grossa mano. Io sono in Italia da 14 stagioni e non devo dimostrare niente a nessuno, perché il mio percorso l’ho fatto anche bene, al di là delle critiche. Sono una persona che lavora tanto e che è sempre a disposizione del mister e della squadra: mi interessa solo il parere della società del tecnico. Le chiacchiere le lascio perdere, perché sono un professionista ed ho fatto un percorso: nessuno sa quanto ho lavorato per arrivare fino a qua". Juan Jesus ha poi proseguito: "Siamo una squadra di bravi ragazzi, alle volte scherzando dico anche che siamo troppo buoni, perché ogni tanto ci vuole un po’ di cattiveria in campo"

"Conte è un sergente"

Infine, su Conte: "È un sergente. Più bastone che carota, ma penso che questo abbia sempre funzionato, considerando i risultati che ha raggiunto. L’ho incontrato quando era alla Juventus ed era difficilissimo affrontarli. Scherzando ho detto anche a lui che o mi sta allungando la carriera di 10 anni o mi sta facendo smettere subito".