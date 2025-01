Diretta Kvaratskhelia al Psg: segui la trattativa del Napoli LIVE

Clamoroso in casa Napoli: Kvaratskhelia potrebbe lasciare il club azzurro in pochi giorni, destinazione Psg. Segui tutti gli aggiornamenti sulla trattativa in diretta.

20:21

L'ok di Luis Enrique per Kvaratskhelia

Dietro l'affondo improvviso e imponente del Psg per Kvara c'è naturalmente l'ok di Luis Enrique, estimatore del georgiano. Secondo L'Equipe, l'allenatore del Paris ha da tempo dato il suo placet all'operazione, coordinata dal ds Campos, altro ammiratore di Kvicha.

19:55

Non solo Kvara: tutto il calciomercato in diretta

Non solo Kvaratskhelia: la sessione invernale del calciomercato sta entrando nel vivo, leggi QUI tutte le trattative più calde in tempo reale.

19:32

Improta su Kvaratskhelia al Psg

"Mi dispiace ascoltare notizie relative al possibile addio di Kvaratskhelia. Stimo molto il calciatore da tutti i punti di vista. In questo momento non ci voleva questo disturbo. Ho la sensazione che sia solo un'azione di disturbo nei confronti del Napoli. Mi è stato riferito che Kvaratskhelia è vittima del papà e del procuratore che sono avidi. Mi auguro che Kvaratskhelia tiri fuori la personalità che gli riconosco, ma che per rispetto per il padre non ha ancora tirato fuori. E' condizionato fortemente da queste due persone, uno gli appartiene e l'altro vuol fare i propri interessi". Così Gianni Improta a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

19:02

Kvara, stagione negativa per i dribbling

Con 19 dribbling riusciti su 72 tentati, Kvaratskhelia ha la pencentuale peggiore di dribbling riusciti (26.4%) in Serie A in questa stagione tra coloro che ne hanno tentati più di 40.

18:35

Kvaratskhelia nella top 100 dei giocatori più costosi

C'è anche Khvicha Kvaratskhelia nella top 100 dei giocatori dal valore di trasferimento stimato più alto: VEDI TUTTO

18:04

Galderisi: "Kvara al Psg? Se non sta bene è giusto che vada"

"Napoli, attenzione al Verona. Le partite più complicate sono quelle che devi vincere per forza. Il Verona, dopo ciò che ha fatto nell'ultimo periodo, adesso non ha nulla da perdere. A Napoli giocherà con molta leggerezza, il Napoli deve fargli subito goal per mettere in discesa la gara. Mercato? A gennaio non si cambiano radicalmente le tue potenzialità, ma può aiutare Conte ad avere le idee ancora più chiare di quelle che ha. Il Napoli non deve fare cose incredibili sul mercato, deve solo allargare la rosa per avere alternative più importanti. Kvara al Psg? Perderlo a gennaio vuol dire tanto. Il giocatore, se non sta bene dove sta, è inutile farlo restare perchè le distrazioni ti portano a non allenarti bene per la domenica. Sembrava che il rinnovo si stesse avvicinando, ma se non è più così è giusto che vada, nonostante mi dispiaccia molto che non resti in Italia ed al Napoli. Bisogna però riconoscere che se le cose cambiano bisogna saperle accettare". Così Giuseppe Galderisi a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

17:35

Marino su Kvaratskhelia al Psg e Frattesi al Napoli

"Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, ma se vuole andar via diventa complicato tenerlo contro voglia. Se per lui il Psg è l'occasione della vita allora ci deve andare. Frattesi? Lo ebbi ad Empoli ed in poche gare divenne importantissimo. Vincemmo il derby col Pisa e lui arriva sempre puntuale negli inserimenti. per un centrocampo a tre è fondamentale. Fa strano oggi però che all'Inter non è più la prima alternativa, l'altra sera entrò Zielinski come primo cambio". Così Pasquale Marino a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli.

17:17

Napoli, arriva Billing

Nel frattempo il mercato del Napoli continua. Il club azzurro è vicino a chiudere per Philip Anyanwu Billing, dovrebbe essere lui a prendere il posto di Michael Folorunsho nella rosa di Conte: LEGGI TUTTO

17:02

Chi è Zhegrova, possibile sostituto di Kvaratskhelia

Chi potrebbe sostituire Kvaratskhelia? Il primo nome sulla lista del ds Manna è quello di Edon Zhegrova, fantasista del Lille e della nazionale kosovara. Classe 1999, ha un contratto che lo lega al club francese fino al 2026.

16:39

Kvaratskhelia, i numeri in Serie A con il Napoli

Centonovantasei dribbling riusciti, quattrocentonovantuno tocchi in area avversaria, centoquarantacinque occasioni create, duecentosessantatre tiri totali, novantaquattro tiri in porta. E uno storico scudetto con il Napoli conquistato da protagonista. Questi i numeri di Khvicha Kvaratskhelia dal suo arrivo in Serie A nella stagione 2022/23, a fronte di 107 presenze con la maglia azzurra, 30 gol e 29 assist messi in bacheca.

16:15

Napoli, Kvaratskhelia a Castel Volturno

Si sono conclusi poco fa gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno, era presente anche Kvaratskhelia che sta recuperando da un affaticamento muscolare rimediato la scorsa settimana proprio in allenamento.

16:06

Satin su Kvara al Psg e Zhegrova al Napoli

"Zhegrova del Lille sta facendo una grande stagione, mi sorprenderebbe se il presidente lo lascia partire. Zhegrova, è un buon giocatore, è mancino e gioca ala destra, è un po' discontinuo e questo potrebbe essere un problema. Poi in quella posizione a Napoli ci sono altri giocatori tipo Politano e Neres. Al Psg c'è Barcola che gioca nella stessa posizione di Kvara, ultimamente non sta facendo bene, però prima per dare per fatta questa operazione guarderei in casa parigina. Kvara è extracomunitario e questo potrebbe essere un problema visto che lo tutti gli spot sono occupati, quindi il Psg deve fare un taglio per poterlo prendere". Così Bruno Satin, agente Fifa, a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

15:45

L'ultimo post social di Kvaratskhelia

"Il nostro primo capodanno con Damiane. Buon anno! Voglio ringraziarvi per il vostro sostegno e augurare a ciascuno di voi un felice anno, la salute, la misericordia di Dio e la realizzazione di tutti i vostri desideri. Estendo il mio augurio a tutte le vostre famiglie. Che possa il 2025 portare tanta felicità, amore e successo". Questo l'ultimo post pubblicato da Kvara su Instagram in tre lingue: georgiano, inglese e italiano. Nelle due immagini, che lo ritraggono vestito a tema natalizio insieme alla moglie Nitsa, il georgiano stringe tra le braccia il figlio Damiane, nato ad agosto.

15:27

Napoli, Kvara non è più incedibile

L'infortunio che ha tenuto Kvara ai box ha permesso a David Neres di mettersi in luce e consacrarsi definitivamente anche agli occhi di Conte. Inoltre, complice la complessa situazione del rinnovo di contratto, l'esterno georgiano (legato al Napoli fino al 2027) è diventato cedibile.

15:09

Kvaratskhelia, i numeri questa stagione a Napoli

Un girone di andata sotto tono per Kvaratskhelia, che fin qui ha raccimolato 19 presenze con la maglia del Napoli tra Serie A e Coppa Italia (17 e 2, rispettivamente) collezionando 5 gol e 3 assist, messi a segno tutti in campionato.

14:50

Anche il Newcastle su Kvaratskhelia

Psg-Kvaratskhelia molto avanti, si tratta la cessione. Fiutata l'apertura del Napoli a cedere, anche United e Newcastle si sono fiondate provando a inserirsi. Il tempo non manca, la finestra di mercato è aperta fino al 3 febbraio. La trattativa con i francesi, però, è avviatissima.

14:30

I tifosi del Napoli a Kvara: "Resta con noi"

La notizia dell'interessamento del Psg nei confronti di Kvara ha subito fatto il giro del web e già tantissimi tifosi del Napoli si sono dati appuntamento sotto il profilo Instagram del georgiano per manifestare il loro amore: "Khvicha non lasciarci","Resta con noi, vinciamo il secondo scudetto", tra i commenti che vanno per la maggiore.

14:19

L'Equipe: "Anche lo United su Kvara"

Il Psg, secondo l'Equipe, avrebbe la concorrenza significativa dal Manchester United, intenzionato a rafforzarsi a causa dell'imminente addio di Marcus Rashford: sarebbero già iniziati contatti concreti tra i due club, con l'idea di un possibile scambio.

14:02

Napoli, chi è il sostituto di Kvaratskhelia

Per sostituire Kvara, il ds Manna ha attivato i contatti con il Lilla per Edon Zhegrova, esterno della nazionale kosovara.

13:48

Kvaratskhelia in dubbio per Verona

Ancora in dubbio la presenza di Kvara domenica contro il Verona, prima gara del girone di ritorno che ricalcherà (come avversaria) quella d'andata, innanzitutto per i problemi fisici che lo hanno escluso in occasione della trasferta della Fiorentina. Ma a questo punto sembra proprio che il Napoli dovrà fare a meno di lui: l'affaire Psg è avviatissimo.

13:30

L'offerta del Psg per Kvara

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Kvara, il Napoli aspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg, che già in estate aveva messo sul piatto 200 milioni per convincerlo a volare a Parigi insieme a Osimhen. Poi non se n'era più fatto niente ma l'idea di portare il georgiano sotto la Torre Eiffel, evidentemente, non è tramontata.

13:20

Kvaratskhelia al Psg, tutte le cifre

Il Psg vuole Kvaratskhelia subito, già a gennaio, ed è pronto a offrire al Napoli una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

13:02

Psg-Kvaratskhelia: trattativa avviata

Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Blitz improvviso del Psg, la trattativa è avviatissima: LEGGI TUTTO

Napoli