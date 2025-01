Kvaratskhelia al Psg: cosa manca per chiudere e tutti i retroscena

Elettroshock sulla corsa al titolo. A Napoli sta per cadere l'ultima stella gemella dello scudetto: dopo Osimhen , anche Khvicha Kvaratskhelia è pronto a lasciare il Napoli . È vicino al Psg. Può andare via già la prossima settimana in cambio di circa 80 milioni di euro . Con la squadra prima in classifica che, nelle ultime quattro partite, ha frequentato con il Venezia e nel secondo tempo a Genova, facendo i conti con un infortunio al ginocchio e poi con un affaticamento che lo hanno costretto a rinunciare rispettivamente alle trasferte di Udine e Firenze. Dove non sarebbe comunque partito titolare anche se fosse stato a disposizione. Come a dire: sembrava folle immaginarlo un annetto fa, ma all'improvviso è nato anche un Napoli senza Kvara . Indipendente dal suo straordinario talento. E così, et voilà: il Psg .

Napoli-Psg, trattativa lampo

La trattativa è entrata nel vivo mercoledì a Milano, dove all'Armani il ds Manna e l'agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, si sono incontrati a cena: è stata la punta dell'iceberg. Di un grande gelo sommerso dalle acque del silenzio delle ultime settimane: era tutto pronto per il rinnovo di Kvara, il Napoli aspettava soltanto la firma del giocatore dopo un incontro a Roma con il suo entourage a ridosso della partita di Coppa Italia con la Lazio, ma la penna è sempre rimasta chiusa in un cassetto. I motivi sono diventati chiari ieri: c'era il Psg di nuovo in pressing, come in estate. Quando Manna aveva tratteggiato con il collega Campos un'operazione da oltre 200 milioni per il tandem Osi-Kvara. Non se ne fece nulla. De Laurentiis disse no e Conte lo blindò tra le colonne della rifondazione. A gennaio, però, è cambiata la scena: un po' per l'esplosione di Neres, un po' perché l'atmosfera generale non è più quella dello scudetto e neanche di giugno. Questa volta, se Al-Khelaifi soddisferà tutte le richieste di Adl, non troverà opposizione. E Aurelio registrerà la più ricca plusvalenza della sua era: dagli 11 milioni dell'acquisto alla cima.