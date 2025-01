Napoli, il bollettino medico su Politano e Kvara: le condizioni 

Napoli, Kvara resta ai box

Niente da fare invece per Kvara, che è al centro di voci di mercato da giorni alla luce del forte interesse del Psg. Il georgiano ha svolto altre terapie e non è sceso in campo. Insomma, è ancora alle prese con un fastidioso affaticamento muscolare. Al momento, quindi, appare molto difficile che possa essere convocato per la sfida contro l'Hellas Verona, in programma al Maradona domenica in notturna. Semaforo ancora rosso, dunque, per Kvara, mentre è scatatto il semaforo verde per Politano, un'arma in più per il tridente del Napoli.