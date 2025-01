Napoli, Billing a Villa Stuart: il racconto dell'arrivo e le visite mediche

Un gigante per il Napoli . Philip Anyanwu Billing - P.A.B. per comodità e come suggerisce la sua bio su Instagram - è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche alle 9.03 di sabato mattina. Ad attenderlo qualche tifoso e Raffaele Canonico , responsabile dello staff medico del club partenopeo. Il centrocampista danese, classe 1996, è alto 1 metro e 93 centimetri, ha un piede sinistro piuttosto educato e una certa confidenza con la porta. Arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Billing, la stagione e il ruolo

In questa prima parte di stagione Billing ha raccolto 10 presenze con la maglia del Bournemouth, per lo più spezzoni eccezion fatta per i 73’ minuti giocati contro il Fulham il 29 dicembre scorso. Con la maglia della sua nazionale è sceso in campo in 5 occasioni, può essere impiegato come mezzala o da mediano in un centrocampo a due.