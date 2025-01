Conte: "Kvaratskhelia ha chiesto al Napoli la cessione, sono deluso"

16:00

15:30

15:01

Finita la conferenza stampa di Conte

Finisce qui la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Verona.

14:52

Conte sul mercato

"Tanti giocatori britannici? Indipendentemente dalla provenienza, noi cerchiamo calciatori che possano venire al Napoli e dare un valore aggiunto. Questo non è facile, non dimentichiamo tutte le partenze nel mercato estivo, con 7 arrivi. Quando fai tante cose il rischio di sbagliare è elevato. Dobbiamo fare cose oculate sapendo il budget e il monte stipendi. Dobbiamo restare in quelle posizioni per restare attraenti per i giocatori. Tutte le cose che facciamo con la società e il direttore sono oculate. Poi ci sono volte che riesci a incidere e altre volte no, a volte sei incudine a volte martello".

14:50

Conte: "Il Napoli non è una squadra di passaggio"

"Io non concedo mai alibi a me stesso o agli altri. Domani con il Verona, così come a Firenze. Il percorso che abbiamo iniziato lo stiamo percorrendo, potremo perdere qualcuno ma il percorso è lì. Mi auguro di riuscire a far sì che il Napoli non venga più visto come una squadra di passaggio, questa è la cosa che cerco di trasferire anche al club. Dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso che dia lustro a Napoli e ai napoletani, che renda orgogliosi i tifosi. Essere considerati una società di passaggio non è tra i miei obiettivi e non lo sarà mai. A buon intenditore poche parole".

14:47

Conte: "Kvara deve sapere che io non c'entro niente"

"In virtù del discorso migliorativo faccio un passo indietro, restare fermi sulle posizioni potrebbe essere peggiorativo. A inizio anno era tabula rasa, oggi sono passati 6 mesi, qualcosa su quei fogli bianchi è stato scritto. Io devo concentrarmi sul discorso calcistico e valorizzare la rosa che abbiamo a disposizione. Se Kvara rimanesse, deve sapere che la situazione non sono riusciti a risolverla lui, il suo entourage e la società: io non c'entro più niente. Non deve pensare che sono stato io e poi mi trovo un giocatore in meno. Se resta deve continuare a darmi il 100% come ha sempre fatto. Le cifre sono state fatte, bisogna vedere. Lo faccio per il bene del Napoli, lui deve sapere che io non mi sono opposto a niente".

14:44

Conte: "Kvara, Buongiorno e Olivera non disponibili"

"Kvara, Buongiorno e Olivera non saranno disponibili per la partita con il Verona, gli altri tutti arruolati. C'è l'opportunità per Spinazzola di confermarsi dopo la partita contro la Fiorentina, l'abbiamo voluto al Napoli e deve sfruttare l'opportunità. È un monito per tutti quanti: quando si ha la chance bisogna sfruttarla".

14:42

Conte sui sostituti di Kvara

"Sostituti Kvara? Non ci ho pensato perché è una cosa troppo fresca, un fulmine a ciel sereno, io oggi sono molto concentrato sul Verona e cerco di trasferire questa concentrazione anche ai ragazzi. Kvara a oggi è un giocatore del Napoli, domani o il 31 gennaio vedremo, la situazione sarà monitorata ma è giusto lasciare la palla in mano al club, al calciatore e al suo entourage. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, anzi, ho fatto anche troppo".

14:40

Conte: "Non vedo l'ora finisca gennaio"

"Questo mese per noi allenatori è terribile perché tanti giocatori pensano di stare con la valigia in mano e non è facile tenerli concentrati. Io ho molta fiducia in questa rosa, saluto Caprile e Folorunsho, che hanno chiesto di andare via per giocare, abbiamo trovato sostituiti che penso siano all'altezza, li ringrazio per quello che mi hanno dato e gli auguro il meglio. Non vedo l'ora finisca gennaio, perché il mercato di riparazione crea qualche problematica. Domenica ci aspetta una partita tosta, ci sono tante situazioni che ci devo far alzare le antenne, sarà una tappa importante".

14:37

Conte su Kvaratskhelia

"Kvara? Non mi sono mai sottratto a domande scomode, se parlo è perché dico la verità altrimenti preferisco tacere. Stiamo parlando di un giocatore importante, quest'estate - quando ho parlato con il presidente visto che già c'erano le partenze di Zielinski e Osimhen che doveva essere venduto - volevo avere delle certezze tecniche e ho preteso da parte del presidente che alcuni calciatori venissero confermati, compreso Khvicha, che in estate aveva chiesto di essere ceduto e non era l'unico. Ci si dimentica troppo facilmente ma sei mesi fa pronti via ho dovuto convincere quelli che ritenevo fondamentali a rimanere, tanti volevano prendere altre strade. Ci ho lavorato e sono molto contento di esserci riuscito e anche loro sono contenti di essere rimasti. Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, anche io ho chiesto, ho parlato con lui che mi ha confermato questa decisione. Io provo una grande delusione perché sono stato 6 mesi a cercare di farlo sentire al centro del progetto, di fargli vedere che si poteva fare qualcosa di importante. C'era un contratto che doveva essere rinnovato e ora siamo ritornati all'inizio. Io le cose le prendo di petto e significa che non sono stato così incisivo a convincere le parti ad andare avanti insieme. Oggi devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. L'ho fatto quest'estate ma questo è stato un fulmine a ciel sereno, ora è giusto che la situazione la risolvano Kvara, il suo entuorage e il club. Non vorrei che si pensasse che io ho posto un veto, l'ho fatto in estate quando pensavo di convincerlo della bontà del progetto ma non ci sono riuscito. Non è disponibile per il Verona, vedremo cosa accadrà, andremo a perdere un calciatore importante".

14:25

Tra poco la conferenza di Antonio Conte

Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Verona. Segui tutto in tempo reale con la nostra diretta.

14:15

Napoli-Verona, Kvaratskhelia non ci sarà

Matteo Politano ha recuperato ed è anche candidato a partire dal primo minuto nel tridente domani contro il Verona. Tridente che invece, nella prima partita del 2025 al Maradona e per la seconda volta consecutiva dopo la Fiorentina, farà a meno di Khvicha Kvaratskhelia: e questa, invece, non è una sorpresa. Era nell’aria che Kvara, in questo momento indiscusso protagonista del mercato invernale considerando l’intreccio con il Psg, avrebbe saltato anche la sfida in programma domani alle 20.45, dopo la trasferta di una settimana fa al Franchi. "Terapie per Kvaratskhelia, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare", si legge nel bollettino medico del Napoli.

14:00

Napoli, visite mediche per Billing

La giornata del Napoli si è aperta con le visite mediche di Billing a Villa Stuart: ora si aspetta solo la firma e l'annuncio ufficiale.

13:46

Conferenza stampa Conte: quando e dove seguirla

Antonio Conte parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona a partire dalle 14.30. Segui tutte le sue parole con la nostra diretta.

Castel Volturno, Napoli