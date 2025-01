Kvara, in 7 mesi 25 milioni in meno (e un primato in più) 

Kvara voleva andarsene già l’estate scorsa quando il suo agente parlò con Luis Campos del Psg che la buttò lì: 100 milioni per il cartellino. Ma Conte si oppose alla cessione: voleva evitare l’impoverimento tecnico del Napoli.

De Laurentiis lo accontentò: aveva fatto lo stesso per Di Lorenzo.

Sette mesi dopo le cose sono radicalmente cambiate: il Napoli è primo, Kvara non s’è più riproposto come nell’anno dello scudetto, Neres gli è esploso addosso e l’atteggiamento del georgiano - adesso lo valutano 75 milioni - è stato maldigerito da Antonio che ieri ha dato l’addio al giocatore attribuendogli tante responsabilità.

Tradimento?, ingratitudine? Tutte cazzate. Ognuno, nel lavoro e quindi nella vita, è libero di scegliere il proprio percorso secondo coscienza e portafoglio. Sapendo, tuttavia, che potrebbe subirne le conseguenze.

