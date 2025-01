Napoli, Lukaku esalta Conte: "Ti porta a dare il massimo"

"Conte è un allenatore che stimola tanto, quando hai un tecnico così devi dare il massimo come giocatore". Al termine della sfida tra Napoli e Verona, che si è chiusa con la vittoria per 2-0 degli azzurri, Romelu Lukaku esalta il lavoro di Antonio Conte . Il centravanti belga parla "dell'atteggiamento che ha nei nostri confronti. E' uno stimolo positivo nei confronti di noi giocatori. Quando hai un tecnico che ti stimola così tanto, devi sempre impegnarti e dare il massimo".

Lukaku sul mercato: "Ci sono tante voci"

Il centravanti del Napoli ha regalato a Di Lorenzo un assist ed è entrato anche nell'azione del raddoppio di Anguissa: "Stiamo crescendo tanto come squadra, lavorando molto sulla tattica, il tutto essendo uniti come gruppo, dentro e fuori dal campo. Siamo tutti coinvolti nel dare il massimo, anche per questo motivo stiamo crescendo così", ha detto ai microfoni di Dazn a fine partita. Chiusura dedicata al mercato: "Sappiamo che si tratta di un mese dove ci sono tante voci, ma restiamo concentrati su noi stessi e sul nostro lavoro".