Kvaratskhelia al Psg? La risposta di Luis Enrique in conferenza stampa

"Mi piace parlare di giocatori che non sono in rosa, ma non lo faccio". Così Luis Enrique in conferenza stampa su Kvaratskhelia alla vigilia di Espaly-Psg , gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia . Il tecnico iberico ha parlato anche di altri due uomini mercato, ovvero Skriniar e Kolo Muanui : "Mi piace che i miei giocatori abbiano queste informazioni davanti a voi. Vedrete domani se verranno convocati".

Luis Enrique sul mercato del Psg

Luis Enrique ha poi aggiunto: "Quell invernale è un calciomercato molto diverso da quello estivo, che è più aperto, dove c'è più preparazione, pianificazione. Il mercato di gennaio è molto difficile. È difficile scegliere bene. C'è poca possibilità di scelta. Sono molto contento della rosa che ho e voglio sfruttarla al massimo. È molto difficile avere meglio di ciò che ho. Nonostante tutto dobbiamo restare vigili. La dirigenza è attenta a cercare di migliorare la squadra in ogni momento e in tutti i ruoli. È quasi impossibile in questa finestra di mercato".

Luis Enrique sul suo futuro al Psg

Luis Enrique ha parlato anche della suo futuro al Psg: "Non so quanto rimarrò. Nei miei club precedenti non sono rimasto più di quattro anni. Qui è diverso. Non sento la fatica, mi sento bene, molto a mio agio. Sarebbe bellissimo se fossero dieci anni, vorrebbe dire che sono tutti contenti, ma io ho voglia di vivere il momento presente, di far crescere la rosa. Vorrei sviluppare questo progetto, ma non sono un novellino innocente. Devo essere al centro di tutte le competizioni per durare diversi anni e logora tutti: la società, i tifosi. Non so quando mi fermerò . La cosa più importante è che ho l'energia per immaginarlo".

Chiusura con un pizzico di autoironia evidenziata da un sorriso divertito: "Una conferenza stampa in francese? Prima del decennale lo terrò, il mio ritmo è buono".