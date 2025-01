Napoli, la spinta dei tifosi prima dell'Atalanta: "Tutti a Capodichino"

Il campionato entra nel vivo, i tifosi ci credono, alimentano il sogno . Ci sarà oggi il «buon viaggio» della città alla squadra, prima della partenza per Bergamo, alla vigilia della sfida di domani contro l’Atalanta. Da ieri circola sui social, ed è diventato virale in poche ore, un volantino firmato Curva A e Curva B: « Popolo biancoazzurro noi vogliamo questa vittoria. Salutiamo la capolista ». Un invito collettivo con appuntamento fissato alle 14: tutti a viale Umberto Maddalena, all’entrata dell’aeroporto di Capodichino, per l’abbraccio virtuale alla squadra di Conte , un modo per salutare i calciatori facendo sentire al gruppo il proprio calore prima dell’ennesima trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania. Napoli sostiene il Napoli e le proprie ambizioni che coincidono con quelle della piazza in quest’attesa di entusiasmo maturo, di consapevole euforia per il primo posto in classifica alle porte di un appuntamento di gala.

La crescita del Napoli di Conte

La partita di domani contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium, con calcio d’inizio alle ore 20.45, rappresenta un’altra tappa importante di un percorso di crescita che vede il Napoli in vetta con la Dea dietro di quattro punti e con l’Inter a distanza di una vittoria, aspettando il recupero contro la Fiorentina. 47 per la capolista contro i 44 della squadra di Inzaghi, con i nerazzurri di Gasp a 43. All’andata fu vittoria al Maradona per l’Atalanta. Finì 3-0, era il 3 novembre. Dopo due mesi è cambiato il Napoli, come ha ricordato Lukaku. La crescita è stata evidente e costante: dopo quella partita, in nove sfide, partendo dal pari di Milano contro l’Inter, sono arrivate sette vittorie per un totale di ventidue punti conquistati. Unica ombra la doppia sconfitta contro la Lazio tra Coppa Italia e il turno di Serie A a Fuorigrotta. La squadra è reduce da cinque successi di fila, con il Verona ha raccolto il dodicesimo clean sheet di questo campionato, con appena 12 reti subite vanta la prima difesa in Italia (e la migliore in Europa con l’Atletico Madrid) e sono in crescita anche i numeri dell’attacco: 11 gol nelle ultime 5 con Neres sempre titolare.

Napoli, rientra Olivera

Conte, che interverrà oggi in conferenza, ha le idee chiare in chiave formazione, tra ritorni preziosi e l’attesa per gli ultimi recuperi. Come quello di Buongiorno, ancora out per domani. La grande novità è rappresentata dal rientro di Olivera, assente dai minuti finali contro la Fiorentina a causa di un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Contro il Verona era rimasto a riposo a scopo precauzionale. Domani tornerà al suo posto a sinistra. Neres sarà il suo alleato sulla corsia mancina con Politano confermato a destra. Per il resto, riecco il solito Napoli, le certezze che Conte blinda: Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus a completare la linea difensiva, Anguissa e McTominay a centrocampo con Lobotka play della manovra e Lukaku punta. Prima convocazione per l’ultimo arrivato, Billing, che da giorni si allena con intensità a Castel Volturno.