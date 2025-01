Conte nella conferenza pre Atalanta-Napoli: "Kvara uno scossone"

NAPOLI - Sono ore intense per il Napoli : la cessione di Kvaratskhelia al Psg e l'impegno importantissimo di campionato contro l'Atalanta. Tutti temi che sottoposti a Conte in conferenza stampa: rileggi la diretta.

15:22

Conte: "Situazioni pompate a livello mediatico"

"Dobbiamo alimentare la passione dei tifosi, dando tutto e sudando la maglia: il tifoso questo deve apprezzare, noi dobbiamo dare tutto fino all'ultima goccia di sudore. E' difficile vincere se non produci qualcosa di bello in campo. Ci sono anche situazioni pompate a livello mediatico, ma se produci tanti punti non penso sia fortuna o perché altre squadre performano meno. Noi stiamo crescendo e ci stiamo adattando a tante situazioni e a tempistiche, per esempio all'arrivo di calciatori all'ultimo dopo che avevo già impostato la squadra".

15:06

Conte: "Atalanta-Napoli non vale lo scudetto"

"La classifica dice che siamo in testa e che l'Atalanta è vicina, non me la sento però di dire che è una sfida scudetto, noi dobbiamo fare ancora degli step, è ancora presto. Noi andiamo avanti senza guardare gli altri, facendo punti e mettendo fieno in cascina. Siccome già ne abbiamo un po', domani non andiamo già impiccati, ma sarà una sfida che ci dirà sul nostro percorso".

14:50

"Il Napoli deve metabolizzare l'uscita di Kvara"

"Kvara e il club hanno trovato la soluzione per uscire e il gruppo ha dovuto metabolizzare l'uscita. La realtà ti impone di metabolizzare subito".

14:37

Conte: "Lo scossone Kvara può creare scompensi"

"Gennaio è un mese particolare, sono andati via dei giocatori. Per delle dinamiche che si creano nello spogliatoio è inevitabile che scossoni così possano creare dei piccoli scompensi. Dobbiamo mantenere l'unità che abbiamo e ritrovare l'alchimia per sopperire all'assenza di Kvara. Sono dinamiche calcistiche, ci sono sempre passato ma spero che ce ne siano sempre meno in futuro".

14:30

Il gap con l'Atalanta: la risposta di Conte

"Gap con l'Atalanta? Ne hanno vinte undici consecutive, stiamo parlando di una squadra forte che ha la consapevolezza di essere forte. Hanno vinto l'Europa League, sono una realtà perché quando vinci assumi la fiducia di giocartela con tutti".

14:24

Conte: "Sono qui per aiutare il Napoli"

"Neres il post Kvara o arriva altro dal mercato? Fate questa domanda a chi opera sul mercato. Io sono venuto qui per aiutare il Napoli in un momento di difficoltà, ho sposato questo club per il piacere di vivere questa esperienza, in una città con grande passione. Noi dobbiamo essere ambiziosi altrimenti non ci sarebbe quella cattiveria per migliorare e stare tra le prime. Rimaniamo concentrati perché stiamo facendo qualcosa di bello, e io devo tutelare i ragazzi".

14:18

Conte: "Senza Kvara è un Napoli diverso"

"Noi abbiamo fatto 47 punti, non ci soffermiamo su Kvara perché rispetto allo scudetto siamo senza quattro giocatori, cioè Kim, Osimhen, Zielinski e Kvara. Ognuno può dure la propria, che il Napoli ne esce rinforzato o indebolito. Penso anche a Mario Rui e Elmas, tante volte si dice c'è l'ossatura. Ora questo è un altro Napoli con la partenza di Kvara, diverso rispetto a quello dello scudetto. Continuiamo a lavorare, va dato merito ai ragazzi, ma non dimentichiamo che questo è un Napoli diverso, soprattutto ora che è andato via un altro pezzo da 90".

14:10

Conte, i numeri del suo Napoli

Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite di Serie A, le tre più recenti senza subire gol. Sotto la guida di Conte i partenopei non sono mai andati né oltre i tre clean sheet di fila né oltre i cinque successi consecutivi.

14:00

A che ora parla Conte

Conte, alla vigilia di Atalanta-Napoli, interverrà in conferenza stampa a partire dalle 14:15.

Napoli