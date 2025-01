Entusiasmo Napoli, i tifosi caricano la squadra in partenza. McTominay: "Incredibile!"

Il Napoli vola a Bergamo spinto dalle migliaia di tifosi accorsi a Capodichino per dare la carica alla squadra di Conte in vista del big-match con l'Atalanta , in programma sabato sera. Anche se in conferenza stampa il tecnico azzurro ha gettato acqua sul fuoco , respingendo l'etichetta di 'partita scudetto' , l'entusiasmo per la capolista è alle stelle.

Cori e striscioni, come al Maradona

Atmosfera da stadio all'esterno dell'aeroporto napoletano, con bandiere, cori e fumogeni, come fosse un'appendice dello stadio Maradona. Visto il divieto di trasferta per i residenti in Campania, i tifosi delle curve avevano dato appuntamento a tutti per la partenza della squadra, appello recepito da migliaia di persone, radunatesi in attesa del pullman dei giocatori. "Causa appartenenza chiedo cambio residenza!" l'ironico striscione per l'esclusione dalla partita di Bergamo.

I giocatori pubblicano sui social la carica dei tifosi

Impressionanti le immagini pubblicate dall'interno del pullman dai giocatori del Napoli, sfilati tra due ali di folla, avvolti da fumogeni azzurri, sventolio di bandiere e cori di incitamento. Immagini subito pubblicate sulle storie social da diversi giocatori, come McTominay, Mazzocchi e Simeone. "Incredibile!" ha commentato il centrocampista inglese, mentre i compagni hanno corredato i loro video con cuori azzurri e muscoli in mostra.