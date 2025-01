Manna e la cessione di Kvaratskhelia al Psg: "Come è andata, pronte le alternative"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto in diretta su Dazn prima del fischio d'inizio di Atalanta-Napoli e, ovviamente, si è ampiamente soffermato sulla cessione di Kvara al Psg: "Stavamo cercando di portare avanti un rinnovo che era abbastanza difficoltoso, date le aspettative del calciatore rispetto ai nostri parametri. Abbiamo lavorato su questa opportunità - quella del trasferimento al Psg - nei mesi scorsi e siamo riusciti a concretizzarla. Purtroppo è stata doverosa per il club. Poi la volontà del giocatore è stata determinante e l'abbiamo assecondata. In passato sono andati via calciatori e sono stati sostituiti".