Conte diretta prima di Napoli-Juve: segui la conferenza di oggi LIVE

Il Napoli è atteso da un altro snodo cruciale per la stagione: dopo la vittoria sull'Atalanta, al Maradona arriverà la Juventus di Thiago Motta. Una sfida importantissima per mantenere la vetta della classifica e dal sapore speciale per Antonio Conte, ovviamente grande ex: segui in diretta la sua conferenza su Il Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.