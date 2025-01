Manna su Garnacho e Adeyemi al Napoli: "Ci piacciono ma non faremo follie"

Manna: "Faremo il possibile per sostituire Kvaratskhelia"

Manna ha commentato: "Garnacho e Adeyemi? Ci interessano e ci piacciono, ma non sono gli unici. Cercheremo di cogliere le opportunità. Sicuramente non pagheremo prezzi fuori mercato. Faremo il possibile per sostituire Kvaratskhelia, abbiamo dovuto provvedere a questa cessione che è stata necessaria. Non ci tiriamo indietro, ma devono esserci le condizioni giuste. Dobbiamo rispettare i nostri parametri di trasferimento e salariali. Abbiamo anche altre idee. Non vogliamo dare aspettative elevate, ma faremo il possibile per migliorare la squadra. Siamo orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo. Abbiamo sempre detto che questo è un percorso e se vogliamo arrivare ad ambiare a fare percorsi importanti in Italia e in Europa dobbiamo migliorare. Condividiamo i pensieri dell'allenatore".