Starace porta il caffè in campo: la battuta a Ferrara e Diletta Leotta

Siparietto in diretta tv prima del fischio d'inizio di Napoli-Juve, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Tommaso Starace, celebre magazziniere del club azzurro, è stato protagonista di una cordiale incursione in diretta tv per servire il suo famoso caffè a Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini e Salvatore Esposito, impegnato in un'intervista con gli inviati di Dazn.