Diretta Conte, le parole del tecnico in tv e in conferenza dopo Napoli-Juve

Antonio Conte si gode una strepitosa vittoria contro la sua ex Juve , arrivata in rimonta, grazie a un secondo tempo pazzesco. Il Maradona sold out è una bolgia e l'atmosfera non può non far pensare allo scudetto. Anguissa e Lukaku su rigore nella ripresa hanno ribaltato il vantaggio firmato da Kolo Muani al 43'. Il tecnico del Napoli come al solito si è sgolato per tutto il tempo a bordo campo. Dopo la festa per l'impresa in casa dell'Atalanta, arriva un'altra vittoria che fa impazzire i tifosi.

21:09

Conte: "Spesso viene sottovalutato quello che facciamo"

“Abbiamo un sogno nel cuore? I tifosi la cantano dalla seconda partita, io mi auguro di sentirgliela cantare per tantissimo tempo. Se ci credo anche io? Noi dobbiamo sempre mantenere l’entusiasmo, non ammazzarlo mai perché è linfa vitale per il tifoso e per noi. Napoli è una piazza molto passionale e al tempo stesso bisogna mantenere i piedi per terra. Oggi abbiamo fatto 53 punti, gli stessi dell’anno scorso, qualcosa di straordinario, in più l’anno scorso c’erano Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, oltre i vari Mario Ruiz, Elmas. Si sta sottovalutando a volte quello che sta facendo questa squadra, perché si dà tutto per scontato”.

21:04

Conte in conferenza stampa: "Kvara? Gli auguro il meglio"

“Noi quello che possiamo fare è augurare a Kvaratskhelia e alla sua famiglia il meglio possibile, lui ha fatto la sua scelta. Mi è dispiaciuto sapere che i suoi agenti stavano trattando da tanto tempo con il Psg, sinceramente, non l’ho trovato bello. Però a lui auguriamo il meglio, perché è un bravo ragazzo. Però si va avanti, siamo tutti utili e nessuno indispensabile”.

20:49

Conte: "Sento sempre che gli altri sono più belli"

“Questo è un gruppo di ragazzi che crede fermamente nel lavoro, tecnico, tattico, fisico è una squadra che è cresciuta in maniera esponenziale dall’inizio dell’anno. In sei mesi sono stati fatti dei progressi frutto del lavoro perché non è che ti arriva tutto per grazia divina. Talvolta sento dei commenti particolari, gli altri sono sempre più belli, più carini e più profumati, io dico invece che questo è un Napoli che gioca un calcio europeo e continuerà a farlo”.

20:45

Conte e il megafono: "Me lo sono trovato in mano"

"Il megafono, io l'ho sottolineato, non l'ho preso ma me lo sono trovato in mano, come quest'estate mi sono trovato in mano un fumogeno. Qui a Napoli ti coinvolgono in maniera importante. L'altra sera se non avessi detto due parole saremmo ancora a Capodichino insieme a tutta quella gente, ed era il minimo che potessi fare, anche perché ho trovato doveroso ringraziare i tifosi".

20:42

Conte: "Numeri che fanno girare la testa"

"Il messaggio che lanciamo è che sicuramente sono due vittorie, con l'Atalanta e con la Juventus che ci danno forza, autostima e fiducia, soprattutto perché stanno arrivando in un momento in cui ci stanno capitando delle cose che potevano ammazzare chiunque. Ma io al gruppo ho sempre detto di non lamentarsi. Tante volte mi viene chiesto cosa manca, ma un leader non deve pensare a cosa manca, ma a quello che ha. Cercare di fare la differenza con quello, e noi lo stiamo facendo, sono contento e si vede, perché sono numeri che fanno venire il mal di testa pensando solo a quello che era l'anno scorso, anche con la Juve c'era un distacco siderale, e oggi siamo noi ad aver preso un distacco importante con squadre importanti. Quando sei all'Inter, al Milan o alla Juve, c'è poco da chiacchierare, devi vincere e basta. Perché la storia del club ti dice che devi vincere e basta, senza se e senza ma".

20:38

Conte a Dazn: "Una grande prestazione"

"Una grande prestazione contro una grande squadra che era imbattuta e che, ripeto, ha un'ottima rosa, è intervenuta e sta intervenendo sul mercato per potenziarla ancora di più. Questo ci deve dare grande soddisfazione e consapevolezza che il lavoro paga. Questo è un gruppo di ragazzi che al di là delle difficoltà anche dell'ultimo momento, come Olivera, riesce sempre a sopperire, con la forza del gruppo, e del lavoro che facciamo quotidianamente in maniera importante. Ho un gruppo di ragazzi che ci crede e si vede anche in campo"

20:27

Meret su Conte: "Ecco cosa ci ha detto all'intervallo"

Meret svela ai microfoni di Dazn cosa ha detto Conte alla squadra all'intervallo di Napoli-Juve: “Conte in realtà oggi ci ha lasciati abbastanza tranquilli rispetto al solito, ci ha dato solo qualche indicazione tattica su come continuare a pressarli e uscire da dietro, però la squadra sa come deve comportarsi, il mister ha fiducia in noi e noi abbiamo fiducia in lui, sappiamo che insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

20:17

Lukaku dopo il gol è andato ad abbracciare Conte

Lukaku è sempre più decisivo per il Napoli, con Conte c'è sempre stata un'intesa speciale: dopo il gol decisivo su rigore, Romelu è andato ad abbracciare proprio Conte in panchina.

20:04

Attesa per le parole di Conte

A breve Antonio Conte parlerà ai microfoni delle emittenti tv, e poi in conferenza stampa. C'è grande attesa per le sue parole.

20:03

Il Napoli di Conte vola a +6 sull'Inter

Con questa vittoria il Napoli di Antonio Conte vola a +6 sull'Inter che deve giocare domani in casa del Lecce.

Stadio Maradona - Napoli