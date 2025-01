Napoli, Lukaku segna e zittisce i tifosi della Juve al Maradona

Il Napoli ha vinto in rimonta contro la Juventus al Maradona: dallo 0-1 di Kolo Muani al 2-1 firmato Anguissa e Lukaku, che ha portato altri tre punti importantissimi alla squadra di Antonio Conte. Nella rete siglata dal dischetto dal belga, che aveva anche imbeccato perfettamente McTominay in area di rigore, poi atterrato in area da Locatelli, alle telecamere non è sfuggito un dettagli importante.