Napoli, a Mergellina si cantano il calcio e le gesta di Conte il capolista

NAPOLI - Tavolini issati, sedie agitate, girotondo di bicchieri, tip-tap da marciapiede, ugole e nuvole, fantasia si è ’nu suonno nun me scetàte, fatte fa’ fa’ ’na foto, sul mare luccica e Agata stupisci allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. N’atu bicchiere e nce ne simme jute, accenna Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia, come cantava Gabriele Vanorio quando a Marechiaro ce stava ’na fenesta. Ce ne stiamo andando, gli fa eco Gennaro Piromallo salumiere. La capolista se ne va, canta Peppino cameriere. Stasera miezo ’e squadre aligante abballa un Napoli potente, intona Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Alleria pe’ ’stu mumento ca nun to puo’ scurda’ e saglia ’a voglia d’allucca’, Saverio Malaspina ragioniere strapazza così una canzone di Pino Daniele. Ordine, ordine, invoca don Ciccio portiere di palazzo. Calma, dice Salvatore pittore di alici, in fondo abbiamo solo battuto la Juventus. La squadra che pareggiare è l’unica cosa che conta, ironizza Pasquale Pazienza giornalista on-line. Motta si è lamentato che lui gioca le coppe, osserva Totonno Speranza direttore di centro commerciale. La prossima volta giocasse i bicchieri, afferma don Peppino parcheggiatore allusivo. Motta lo vedo perso, osserva Saverio Malaspina ragioniere, un Thiago nel pagliaio. Tutto giusto, interviene don Ciccio portiere di palazzo, ma il Napoli ha un problema. Nientemeno, commenta Gennaro Piromallo salumiere. Non è una squadra pettinata, afferma don Ciccio portiere di palazzo, ai tifosi, agli allenatori, ai giornalisti piacciono le squadre pettinate, così ha detto Conte. Ma proprio il mister è ben pettinato col suo capello a tango col caschetto, commenta Salvatore pittore di alici. E il presidente ha una magnifica massa di capelli tirati all’indietro, stile Edward Robinson, Hollywood anni Trenta, osserva Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Però, effettivamente, Anguissa ha il tuppo, osserva Salvatore pittore di alici. Tuppo, tuppo, marescia’, azzarda don Peppino parcheggiatore allusivo.