Lukaku e la frase motivazionale in allenamento: "La preparazione batte la paura del fallimento..."

Lukaku e il messaggio motivazionale in allenamento

L'ex attaccante di Inter e Roma ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram un video mentre era in palestra per allenarsi: "La preparazione batte la paura di fallire...lascia fuori il rumore e lavora", questa la frase che ha inquadrato per tutta la durata del filmato. In sottofondo una canzone di Tupac, "Can't C Me". Lukaku e il Napoli si apprestano a vivere la settimana di avvicinamento al terzo big match consecutivo, quello all'Olimpico contro la Roma. Fischio d'inizio in programma per domenica 2 febbraio alle 20:45.