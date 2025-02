Conte diretta prima di Roma-Napoli: segui la conferenza stampa

NAPOLI - Vigilia di campionato per il Napoli: reduci dall'esaltante successo in rimonta con la Juve, gli azzurri sono attesi dalla trasferta contro la Roma di Ranieri all'Olimpico in programma domani, domenica 2 febbraio, alle 20:45. L'allenatore della capolista, Antonio Conte, è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista della trasferta capitolina. Segui l'evento in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.