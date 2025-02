Napoli, Okafor non ha paura delle pressioni: scelto un numero di maglia importante

Napoli, svelato il numero di maglia di Okafor

Nelle ultime ore di mercato è arrivata anche l'ufficialità e ora è stato svelato anche il numero di maglia scelto dall'ex Salisburgo: Okafor ha infatti scelto la maglia numero 9, rimasta libera dopo la partenza di Victor Osimhen.

I numeri di Okafor

Okafor, classe 2000, era approdato al Milan dal Salisburgo per circa 15 milioni di euro nell'ultima stagione di Pioli in panchina. Nella sua prima annata in Serie A ha collezionato 27 presenze, mettendo a segno 6 reti. In questa stagione, invece, ha realizzato solo un gol. Convocato dalla Svizzera per Euro 2024, non è mai sceso in campo. Grazie alla sua versatilità, può giocare in tutti i ruoli dell'attacco, sia come punta che come esterno su entrambe le fasce.