Napoli, Olivera ha rinnovato e Meret quasi. Anguissa oltre il 2027

Napoli, Meret è la priorità

La priorità del Napoli è Alex Meret e il suo futuro. L'attuale contratto scade a giugno, ma la sua volontà, come quella del club, è restare in azzurro, come spiegato da Manna: «Meret vuole fortemente rinnovare, è una cosa che stiamo facendo, non siamo lontani. A dicembre ci siamo detto di rivederci dopo il mercato per essere più tranquilli visto che non c'era la necessità di farlo in tempi immediati. Col suo entourage ci rivedremo nelle prossime settimane». Lo ha confermato anche il suo agente, Federico Pastorello, che ha avuto diversi incontri con Manna, l'ultimo prima di Natale: «La volontà di Alex è di restare, poi ci sono le trattative, gli interessi delle parti che devono essere rispettati. Sono sincero, siamo molto vicini e sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa», le sue parole a Radio Sportiva. Meret, anni 27, è nel pieno di una crescita evidente: quest'anno ha contribuito al primo posto del Napoli con almeno una decina di prodezze. Le ultime? Il riflesso su N'Dicka all'Olimpico, il miracolo su De Ketelaere a Bergamo, quello su Yildiz al Maradona. Interventi decisivi.

Napoli, Anguissa oltre il 2027

Nei termini e nella definizione di durata e nuovo stipendio, l'accordo più vicino, anzi ormai raggiunto, è quello con Mathias Olivera: «Il contratto è fatto - ha annunciato Manna -, abbiamo un accordo col giocatore, siamo tranquilli, siamo contenti. Mathias ha voluto fortemente rinnovare». Olivera è arrivato nel 2022, aveva firmato un contratto di cinque anni, con Conte è riuscito a imporsi, oggi è uno dei protagonisti del nuovo corso. Solo il recente infortunio lo ha costretto a fermarsi per qualche settimana: era diventato uno stakanovista. Insostituibile è anche Anguissa, che nel 2022 rinnovò fino al 2025 ma con opzione da parte del Napoli di prolungamento fino al 2027. «Abbiamo parlato con l'entourage per cercare di fare un contratto nuovo, per renderlo più tranquillo. Lo faremo nei prossimi mesi - ha spiegato il ds del Napoli -, non abbiamo l'incombenza del termine contrattuale, come per Olivera, ma ci siamo portati avanti perché è un giocatore che merita e che vuole fortemente restare a Napoli. Con calma faremo le valutazioni più corrette». Anguissa è alla quarta stagione in azzurro, ha già segnato cinque gol in campionato, suo record personale. In estate poteva partire, Conte l'ha blindato, oggi ha ritrovato il sorriso e il futuro, anche per lui, si chiamerà ancora Napoli.