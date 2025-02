Conte diretta prima di Napoli-Udinese: “L’obiettivo è crescere, il resto sono cazzate”

Dopo il pareggio (1-1) all'Olimpico contro la Roma, la sconfitta dell'Inter a Firenze (3-0) nel recupero della quattordicesima giornata e la chiusura della finestra invernale di calciomercato, Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa Napoli-Udinese , sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A . Il march è in programma domani (9 febbraio) alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , leggi tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro in tempo reale .

15:00

Napoli, Conte e il fattore Anguissa

Napoli, Anguissa è diventato un fattore con Conte. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

14:51

Conte, conclusa la conferenza stampa prima di Napoli-Udinese

Si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte prima di Napoli-Udinese.

14:48

Conte: "Abbiamo ampi margini di miglioramento"

Conte: "Bisogna essere predisposti a imparare. Se non è così non si apprende. Lo scorso anno sono stato fermo, anche per motivi personali. Alla metodologia di base ho implementato altro per essere pronto. Siamo andati per step trovando tante soluzioni diverse. Non avessi avuto l'opportunità di mettermi lì e guardare attentamente tante situazioni, soprattutto estere, sicuramente sarebbe stata molto, molto più difficile. Voglio migliorarmi. Sono il primo che si mette in competizione con se stesso. Siamo una squadra che, oggi, sta facendo un calcio importante. Abbiamo margini di miglioramenti, tanti".

14:46

Conte: "L'Inter? Non la scoprio io. Concentrati sul nostro percorso

Conte: "L'Inter? Non la scopro io. Hanno ambizioni, sono andati avanti in carrozza in Champion League. Sono una signora squadra, un club storico e abituato a lottare per vincere. Restiamo concentrati sul nostro percorso".

14:42

Conte: "Inter sconfitta a Firenze? Pensiamo a noi, viaggiamo rasoterra"

Conte: "Centro sportivo, settore giovanile? Più che parlare e dire quello che bisognerebbe fare e come cercare di fare per essere migliori, non spettano a me le decisioni. Dai primi giorni ho cercato di capire dove ero, di ambientarmi, di trovare le giuste aperture ed indirizzi per migliorare sotto tutti i punti di vista. Continuerò, imperterrito. L'Inter battuta a Firenze? Dobbiamo guardare a noi. Con l'Udinese sarà una partita difficile, i ragazzi lo sanno. Viaggiamo rasoterra. Non c'è rischio che qualcuno possa montare la testa, nonostante tutto quello che ci ciroconda e che, talvolta, è fuorviante. Questo è un viaggio che abbiamo iniziato a luglio. Non so questo viaggio a fine anno dove ci porterà, ma godiamoci questo viaggio".

14:40

Conte: "Andiamo avanti ricercando l'eccellenza"

Conte: "Custodisco gelosamente i posti dove sono stato, dove ho lavorato. Il presente è Napoli, che è una bellissima storia. Una sfida che ho voluto per tanti motivi. Da calciatore o da allenatore vivere un'esperienza del genere è una esperienza forte. Di questo sono molto contento. Stiamo lavorando tanto, sono stati fatti dei grandi miglioramenti. Ci sarebbe tutto per costruire qualcosa di importante. Dobbiamo cercare con il lavoro, avendo una corretta visione, di non accontentarci e di essere migliori. Dobbiamo cercare sempre di essere migliori del giorno prima, andare avanti ricercando l'eccellenza".

14:39

Conte sull'Udinese: "C'è da stare attenti"

Conte sull'Udinese: "Non temiamo niente, ma c'è da stare attenti. Fisciamente sono dotati, soprattutto sui calci piazzati ci sarà da prestare attenzione".

14:37

Conte su Buongiorno, Billing e Okafor: "Attualmente ha un minutaggio limitato"

Conte: "Buongiorno è migliorato, sta migliorando in maniera importante, però in questo momento Jesus è a un livello superiore. Domani inizia Jesus, Buongiorno va in panchina. Sta lavorando in regime di differenziato per tornare quello che conosciamo. Billing è un ragazzo serio. Abbiamo giocato un'amichevole contro il Giugliano, l'ho potuto vedere in una partita vera. Sta bene fisicamente, sta entrando nel nostro Dna, nella nostra idea di calcio. Okafor non ha una condizione fisica ottimale, sta facendo delle aggiunte ai carichi di lavoro. Domani verrà in panchina, attualmente ha un minutaggio molto limitato".

14:30

Conte: "Fuori luogo la citazione sul ristorante da cento euro, l'obiettivo è crescere, le altre sono c...e"

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "La battuta sul ristorante da cento euro? All'epoca era vero. In quel momento storico non potevamo spendere su quello che potevano spendere gli altri. Non capisco perché mi si debba portare questa battuta e farmi passare come una persona che chiede, chiede, chiede. Penso, e lo penso ancora di più dopo sei, sette mesi che sto lavorando al Napoli, che sono qui per fare quello che ho fatto in passato: portare il club a crescere. Questo è il mio obiettivo. Il passato sta lì ed è chiaro. Dove sono passato il club è cresciuto, sotto tutti i punti di vista. Questo è il mio obiettivo anche qui".

"Gli All Blacks dicono lascia la maglia che hai trovato, lasciala meglio di quando sei arrivato. Il calcio si evove, quello che veniva fatto prima deve evolvere. Il problema non è un giocatore in più, abbiamo bisogno di un Centro Sportivo che diventi casa nostra. Che diventi casa Napoli. Di un settore giovanile. Non mi interessando sessanta, settanta, ottanta milioni per un giocatore. Devo supportare Manna, che è giovane è bravo. Sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis. Sono qui per fare una esperienza positiva. Le altre sono tutte c...e. Non roviniamo quello che abbiamo costruito. Qui non è dovuto niente, se si pensa da dove siamo partiti".

14:25

Serie A, la classifica: Napoli primo, Udinese decima

Serie A, la classifica aggiornata dopo il recupero di Fiorentina-Inter. Napoli primo con 54 punti, tre in più dei nerazzurri di Simone Inzaghi, Udinese decima a quota 29 punti. CONSULTA LA CLASSIFICA

14:20

Conte parla alla vigilia di Napoli-Udinese, conto alla rovescia

Tra dieci minuti inizierà la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Udinese.

14:15

Napoli a caccia di un clean sheet per eguagliare un record

Il Napoli non ha subito gol in sei partite interne sulle undici disputate in questo campionato. Si tratta di un record condiviso con Juve e Milan. Se dovesse arrivare un clean sheet contro l'Udinese, gli azzurri eguaglierebbero il risultato ottenuto nelle prime dodici gare casalinghe della stagione 2018/19. Fonte: Opta.

14:10

Napoli e Udinese, nessun gol di testa subito nell'attuale Serie A: la curiosità

A oggi Napoli e Udinese sono le uniche due squadre che, nell'attuale stagione di Serie A, non hanno ancora subito gol di testa. I friulani, inoltre, hanno segnato otto gol sui ventotto proprio così: nessuna squadra ha fatto meglio in percentuale in questo campionato. Solo il Genoa vanta la stessa percentuale di reti realizzate di testa (ventinove per cento). Fonte: Opta.

14:05

Napoli imbattuto nelle ultime diciassette partite in A con l'Udinese

Il Napoli non ha mai perso nelle ultime diciassette partite di Serie A contro l’Udinese totalizzando quattordici successi a fronte di tre pari. Il Napoli vanta una striscia di imbattibilità più lunga soltanto contro quattro squadre, ovvero Cesena (ventisei), Roma (diciannove) Cagliari e Como (diciotto). Fonte: Opta.

14:00

Conte, l'orario della conferenza stampa

Il tecnico azzurro presenterà Napoli-Udinese in conferenza stampa a partire dalle ore 14:30.

Castel Volturno