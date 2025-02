Conte impaziente durante la premiazione come allenatore del mese: il siparietto

Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore del mese di gennaio in Serie A prima del fischio d'inizio di Napoli-Udinese . Alla presenza del direttore sportivo Giovanni Manna , Conte ha raggiunto la postazione allestita a bordocampo per conferirgli il riconoscimento, ma era, probabilmente, così concentrato sulla partita da aver trasmesso una certa impazienza rispetto alla conclusione del cerimoniale.

Conte concentrato prima del fischio d'inizio di Napoli-Udinese

Mentre i fotografi e le telecamere prendevano posizione e i presenti guardavano davanti, a favore di obiettivo, Conte ha osservato il premio col volto serio, ha accennato un movimento con le mani per afferrarlo in un paio di circostanze, poi si è trattenuto in attesa che gli venisse consegnato. Una volta ricevuto tra le mani è stato invitato a fermarsi per un istante, ha accennato un sorriso per gli addetti ai lavori, ha mostrato il premio ed è tornato a occuparsi del suo Napoli.