Napoli, la necessità di correre

Niente prova di fuga, niente pressione all’Inter. Il Napoli non approfitta del regalo della Fiorentina e fallisce il tentativo di allungo in vetta . Stasera Inzaghi ha la possibilità di accorciare e di riportarsi a un solo punto di distanza. Non il miglior biglietto da visita per Conte in vista dello scontro diretto, in programma esattamente fra venti giorni. Ma soprattutto tanti spunti di riflessione in vista del rush finale di campionato. Prima di tutto, gli azzurri non possono permettersi di giocare sotto ritmo, hanno bisogno sempre di andare a cento all’ora.

Sarà stato anche merito dell’ottima partita dell’Udinese, ma se si vuole arrivare lontano c’è bisogno di alzare sempre l’asticella. È mancata brillantezza fisica, servivano più veemenza, maggiore precisione e cattiveria in avanti, in generale più voglia di prendersi la partita. Ingredienti necessari per portare a casa i tre punti contro qualsiasi tipo di avversario.

Hanno pesato le assenze, soprattutto quelle di Olivera e Spinazzola. Mazzocchi è stato il punto debole della difesa, a centrocampo hanno sofferto anche Anguissa e Lobotka, così come si sono visti poco Lukaku e Neres in attacco. Conte ha provato a ridare verve alla squadra con i cambi, ma nessuno dalla panchina ha aggiunto qualcosa. Simeone, Raspadori, Ngonge, Gilmour e il nuovo arrivato Okafor non sono mai riusciti ad accendere una scintilla. Una serata negativa che però non pregiudica il percorso azzurro. Il Napoli resta primo e ora dovrà ritrovarsi in vista di un altro esame durissimo, quello di sabato prossimo all’Olimpico con la Lazio.

Al di là di come finirà questo campionato e in attesa di conoscere i progetti della società sui temi sollevati da Conte (infrastrutture, centro sportivo e settore giovanile), la classifica consente comunque di guardare con fiducia al futuro. E dà la possibilità di pianificare un’altra strategia con largo anticipo, quella del mercato estivo. Prima di tutto bisogna fare tesoro di quello che è successo a gennaio. Non riuscire a centrare nessuno degli obiettivi prefissati è un errore che il Napoli non potrà più permettersi. Perché la prossima sarà una stagione completamente diversa da quella in corso. Il traguardo stagionale condiviso (il ritorno in Champions) si sta avvicinando settimana dopo settimana, un vantaggio che può consentire a Manna, con il sostegno di De Laurentiis e Chiavelli, di anticipare le mosse. Da agosto in poi, a meno di clamorosi ribaltoni, il Napoli tornerà a giocare tre volte a settimana e sarà protagonista probabilmente in quattro competizioni (Supercoppa compresa). Uno stravolgimento totale rispetto all’attuale routine di Castel Volturno. Un cambiamento che dovrà essere sostenuto con un robusto intervento sul mercato, esattamente come non è stato fatto a gennaio. Sul tavolo ci sarà il tesoretto di 150 milioni che portano in dote Kvara e Osimhen e ci saranno anche gli introiti della prossima qualificazione europea. Il Napoli, una delle poche società in utile in Italia, avrà il dovere di sostenere il progetto tecnico di Conte alzando il livello medio di qualità della rosa. Che vuol dire avere in tutti i ruoli giocatori di spessore e soprattutto interscambiabili. Una missione difficile e dispendiosa, ma necessaria per chi vuole tornare a essere protagonista anche in Europa.