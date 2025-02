Lukaku e Raspadori, ecco perché il Napoli ci crede

Che intesa I due si trovarono a occhi chiusi, sapevano riconoscersi, correvano insieme verso l'area avversaria scambiandosi pallone e soluzioni: con i due in campo, 61 reti per il belga, 47 per l'argentino e di queste 25 insieme, 12 con rete di Lukaku su assist del Toro e 13 a ruoli invertiti. Un'intesa spontanea e determinante alla base del tricolore vinto all'Inter con Conte. Lautaro è stato il compagno perfetto, ma Lukaku ha spesso reso con altri attaccanti mobili al suo fianco. Che sapevano sfruttare le sue sponde, gli assist, il lavoro oscuro ma prezioso. Anche con Dybala, nella scorsa stagione, i numeri sono indicativi: 17 reti con la Joya vicino, 15 per l'argentino e in totale 6 costruite da entrambi. Alla Roma, condividendo spesso il reparto anche con El Shaarawy, Lukaku ha giocato in coppia o in un tridente. Come nella sua lunga esperienza in Premier. Al Chelsea si è trovato con Werner ma ha anche agito supportato ai lati da Havertz e Ziyech. Allo United era quasi sempre tridente con Sanchez, Mata o Rashford. Il traguardo Lukaku domani, in quell'Olimpico che è stata casa recente dov'è tornato due settimane fa, chiederà a Raspadori di aiutarlo a raggiungere quota 80 in Serie A: manca un solo gol. Sarebbe anche il decimo in questo campionato. Gli ultimi due con Atalanta e Juve hanno prodotto sei punti.

