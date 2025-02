Conte diretta dopo Lazio-Napoli: interviste e conferenza stampa

Dopo quelli contro Udinese e Roma, arriva il terzo pareggio consecutivo per il Napoli: 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, che finora in questa stagione aveva sempre battuto gli azzurri, sia in campionato che in Coppa Italia. L'allenatore degli azzurri Antonio Conte analizza la partita e il momento della squadra: aggiornamenti in tempo reale.