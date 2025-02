Raspadori, è il Jack la carta vincente del Napoli

Si può rinascere anche a 25 anni: Giacomo Raspadori detto Jack. Da sabato sera l’asso di Conte , il partner di Lukaku, uno-due e via, un triangolo olimpico con gol olimpionico: destro e sinistro, controllo e tiro, una bellezza costruita dialogando con Rom in area. Raspa non segnava dalla partita risolta con il Venezia il 29 dicembre, alla vigilia dell’anno nuovo, saltando in corsa sulla partita. Con la Lazio, invece, è accaduto altro, di più: titolare come non accadeva dal 31 agosto in Serie A ; titolare e a segno come in campionato non si vedeva da Salernitana-Napoli del 4 novembre 2023; da attaccante puro, il suo ruolo . Per giunta alla vigilia del venticinquesimo compleanno, in calendario domani: tanti auguri e buon lavoro in campo. La squadra riprende, c’è da preparare l’aperitivo sul lago: domenica alle 12.30, al Sinigaglia hollywoodiano, c’è la sfida con il Como. Giornata complicatissima.

Raspadori decisivo: gol e super lavoro

Presupposto: Raspadori, all’Olimpico, s’è preso copertina, applausi, palma e alloro. L’ha rimessa in piedi con un colpo da attaccante di razza e talento, 1-1 dopo aver duettato con Lukaku, e poi ha lanciato nel flipper dell’area laziale quel pallone che dopo una doppia carambola assurda, beffa delle beffe, è finito alle spalle di Provedel con un autogol. Insomma, decisivo. E mica soltanto questo: partita completa di enorme spessore, a fare la seconda punta da manuale, ad abbassarsi per legare il gioco in costruzione, a tagliare e rifinire. Il tutto, pressando e correndo come un centrocampista: 12.346 chilometri percorsi, secondo della squadra alle spalle del maratoneta McTominay, anche sabato primo con 12.473. Un attaccante con la vita da mediano nelle vene.

Raspadori con Lukaku nel 3-5-2

L’emergenza, insomma, ha riportato Jack in prima pagina: stile Nazionale, come non si vedeva da un po’ da queste parti per questioni prettamente tattiche e magari anche per una questione di forma, di condizione psicofisica. A inizio stagione, infatti, aveva collezionato le due presenze da titolare nel 3-4-2-1, da centravanti: contro Bologna e Parma. L’ultima in campionato prima di sabato, il 31 agosto. In assoluto, invece, non si vedeva dall’inizio dal 5 dicembre, proprio contro la Lazio all’Olimpico, in Coppa Italia. Da mezzala, praticamente. Due mesi dopo (e poco più) è tornato a Roma da seconda punta, come piace a lui, consacrando la più bella novità di un periodo pieno di cattive nuove: dall’emergenza, dagli infortuni, Conte ha modellato il primo Napoli a due punte. Raspadori con Lukaku nel 3-5-2: come sorridere dei guai, traendo il massimo da una formula mai varata da queste parti che in un clic ha restituito al gruppo un giocatore importante, certamente poco valorizzato nei suoi quasi tre anni di vita azzurra, vuoi per la concorrenza di Osimhen vuoi per quella di Lukaku e Simeone. Lui che si sente una prima punta ma che è bravissimo a recitare da seconda: ne hanno beneficiato innanzitutto la squadra, solida ma poco produttiva nel primo tempo, e poi Romelu, meno isolato e più abituato a cimentarsi con un partner. Andrà così anche con il Como, chissà con l’Inter. Un passo alla volta. E un’idea: dalla panchina alle scene decisive per lo scudetto. Molto buona la prima. Ciak. Cioè Jack.