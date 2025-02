Lukaku e la doppia veste: caccia a un obiettivo già raggiunto con Conte

NAPOLI - Romelu stile Nba: a caccia della doppia doppia. Con quello servito sabato all’Olimpico a Raspadori, difesa di potenza e sponda di fino, Lukaku ha collezionato l’assist numero 7 del suo campionato . Con 9 gol a coté: ancora un po’ e potrà celebrare la doppia cifra in entrambe le specialità. Un risultato che in carriera ha raggiunto soltanto una volta: proprio con Conte in panchina, all’epoca dell’Inter, stagione 2020-2021, quella dello scudetto. Unico tricolore nella sua bacheca: la sua impronta in quella stagione fu profondissima, indelebile, con 24 gol e 11 assist. Anno di grazia, il migliore di sempre, il Rom più Big che il calcio abbia conosciuto. All’epoca era un ventisettenne nel pieno della carriera, mentre oggi è centravanti di 31 anni che ha cambiato il modo di stare in campo per forza di cose, riuscendo comunque a incidere sul gioco e sulla stagione della squadra. Da finalizzatore e da rifinitore. Tra l’altro, se vogliamo, quando segna Lukaku il Napoli vince sempre. L’ultima gioia? Contro la Juventus, il 25 gennaio, anche il giorno dell’ultima vittoria in campionato. Dall’epoca, tre pareggi. E zero gol: a Como serve una Big mano.

Gli obiettivi di Lukaku

Con la maturità, e in virtù di una generosità mai mancata nelle dotazioni di bordo, il centravanti sta funzionando molto, molto bene da suggeritore: 7 assist (8 con la Coppa Italia), già eguagliato l’intero bottino del campionato 2017-2018 in Premier con lo United e migliorati quelli registrati con l’Everton tre volte (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017) e con l’ultima Inter. Nel 2022-2023: 10 gol e 6 assist, il carnet finale, e ciò significa che alla prossima rete potrà già dire di aver fatto di più. L’idea, comunque, è che Lukaku può ancora tagliare diversi traguardi con tredici partite da vivere in calendario: tutto dipende dal suo rendimento in termini di gol.

I gol del bomber belga

Servono eccome, al Napoli, in questo momento: non sempre la squadra concretizza in maniera direttamente proporzionale alla produzione offensiva, anzi, e tra l’altro dal Como in poi, passando per l’Inter, il campionato è ormai pronto a entrare nella fase decisiva. Il rettilineo finale: prima tappa, dicevamo, il lago e il Como di Fabregas, domenica alle 12.30. E poi, l’1 o il 2 marzo, tuffo nel passato contro l’Inter al Maradona: non è una novità, considerando i due incroci con la Roma e quello dell’andata a San Siro, ma sarebbero inediti un gol o anche un assist. Mai lasciato un segno da ex, ma c’è sempre una prima volta. Magari con lode, in una sfida scudetto. Si vedrà.

Gol numero 80 in Serie A

Domenica, tra l’altro, compirà il quarto tentativo di raggiungere un altro prestigioso obiettivo personale: il gol numero 80 in Serie A. I primi tentativi sono falliti contro Roma, Udinese e Lazio, ma Lukaku sabato all’Olimpico ha funzionano bene con Raspadori a sostegno. Più coinvolto nel gioco delle due precedenti partite: 26 tocchi contro i 17 con l’Udinese e i 14 con la Roma. Decisivo con l’assist del pareggio e anche nelle pressioni con 4 possessi guadagnati. E poi un tiro nello specchio, non chissà che dato scintillante ma comunque notevole al netto di quelli della squadra: 5 tiri totali, 2 nello specchio. Uno propiziato da Rom e l’altro firmato in prima persona. Il prologo migliore al romanzo di Como.