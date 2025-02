Napoli, il miracolo spiegato: Conte ha il ritmo del terzo scudetto

I numeri del Napoli spiegati: che forza il centrocampo

Ora il Napoli è di nuovo in testa alla classifica con due punti di vantaggio su una squadra più forte, più completa e più ricca come l'Inter. Due anni fa, quando gli uomini di Spalletti dominavano il campionato, erano in pochi a sorprendersi, ora sono tanti di più, anche se il Napoli non gioca le coppe. Certo, anche allora l'Inter aveva un organico di notevole portata, però la differenza fra le due squadre era ridotta. Oggi sul piano tecnico il Napoli ha perso molti riferimenti di quella fantastica stagione. Basta dare un'occhiata ai numeri per rendersene conto. Nel 2022-23, dopo 25 giornate Osimhen aveva segnato 19 gol, era già in testa alla classifica dei cannonieri dove il quinto posto era occupato da Kvaratskhelia; oggi il miglior marcatore del Napoli è Lukaku con 9 gol e per trovare il secondo bisogna scendere a quota 6 con McTominay.

Il punto di forza della squadra di questa stagione è il centrocampo con Anguissa, Lobotka (c’erano anche con Spalletti, ma avevano due anni in meno, ora viaggiano o superano i 30) e McTominay, un armadio con ruote, motore e fari spenti per inserirsi in area. Con Spalletti quel posto era di Zielinski, che aveva in Elmas un cambio della stessa qualità tecnica. Oggi in mezzo al campo le alternative sono meno incisive. Sulla destra, Politano era l’alternativa a Lozano, adesso Politano è titolare indiscusso. È arrivato Neres, ma pur con tutta la stima possibile (stima meritata, sia chiaro) non sfiora il livello del Kvara dello scudetto. Al centro della difesa Buongiorno può non far rimpiangere Kim, ma forse non si può dire lo stesso di Olivera nei confronti di Mario Rui, che a Napoli chiamavano “il professore” perché in campo capiva tutto prima degli altri e, pur giocando sulla fascia, sembrava un regista aggiunto. Mario Rui aveva già 32 anni, Olivera era il suo sostituto, adesso Olivera è titolare.

Quando Inzaghi si gira verso la sua panchina per pensare a un cambio, trova giocatori che possono mantenere lo stesso livello della squadra titolare. Conte no, o almeno non ha questa stessa possibilità per tutti i ruoli. È la ragione per cui mentre l’Inter non si sposta dal 3-5-2 e Simone fa i cambi ruolo su ruolo, il tecnico salentino quando si trova in emergenza deve cambiare modulo, passando dal 4-3-3 al 3-5-2 in base ai giocatori a disposizione.

L'assenza di Kvara e i piani di Conte

Probabilmente siamo tutti d’accordo nel giudicare Kvaratskhelia come il miglior giocatore del Napoli all’inizio di questa stagione, anche se poi il suo rendimento non ha toccato i livelli dello scudetto. Ecco, il miglior giocatore della squadra prima in classifica è stato ceduto a gennaio e al suo posto è arrivato il volenteroso Okafor, riserva del Milan, ancora in ritardo di condizione. Pensate se a Spalletti avessero tolto proprio il georgiano oppure Osimhen e se a Inzaghi, l’anno scorso, avessero portato via Thuram o Lautaro, forse tutt’e due avrebbero vinto lo stesso lo scudetto, ma perdendo qualcosa di importante. Dicono che Conte sia bravo a farsi comprare i giocatori, però dovrebbe diventare bravo anche a non farseli vendere. Se l’allenatore dice che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario vale la pena credergli. Ma al tempo stesso vale la pena anche credere allo scudetto del Napoli. Siamo di fronte a una squadra che ha infilato una serie di 10 risultati utili consecutivi (con 7 vittorie e 3 pari), è in testa alla classifica da 18 settimane e ha la miglior difesa (19 gol subiti). Nell’anno dello scudetto la striscia di Spalletti arrivò a 15 risultati di fila, con 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. È un Napoli che non dà spettacolo, ma ha un’anima di ferro, una incredibile forza interiore come dimostrano le sue rimonte concluse con quattro vittorie e un pareggio.