Conte non riesce più a vincere e perde l'occasione del controsorpasso a Inzaghi , dopo il passo falso a Como : l' Inter resta a +1 in vetta alla classifica e adesso il Napoli deve inseguire. Sabato alle 18 è in programma lo scontro diretto al Maradona. Dopo tre pareggi consecutivi, arriva il ko per gli azzurri contro la squadra di Fabregas. Segui in tempo reale le dichiarazioni del tecnico in diretta tv e in conferenza stampa.

15:21

Conte: "Carriera importante la mia, non fortunata"

"Auguro a Fabregas una carriera fortunata come la mia? Solo con la fortuna non si va da nessuna parte. Io tutto quello che ho ottenuto mi sono spaccato la schiena per ottenerlo. Carriera importante è una cosa, non fortunata. Auguro a Cesc il massimo"

15:18

Conte: "Pressione meritata, ma dobbiamo lavorare"

“Siamo qui a lavorare tanto ogni giorno e a cercare di fare del nostro meglio. Detto questo, ci stiamo mettendo pressione da inizio anno ma per merito nostro, non esiste al mondo che noi siamo dove siamo. L’Inter quanti punti ha rispetto a noi oggi in più? Uno? Ecco, abbiamo recuperato 40 punti all’Inter rispetto allo scorso anno, e alle altre. Quindi io penso che si stia facendo qualcosa di straordinario che però a un certo punto ripeto, bisogna mantenere. E non è detto che tu riesca a reggere fino alla fine. Però noi dobbiamo dare il massimo, ci deve bruciare sapete che cosa, perché la sconfitta non deve essere tollerata. Chi sta con me sa che io odio perdere, e quindi bisogna stare sul pezzo fino alla fine. Quando fai qualcosa di straordinario ci sono dei carichi che arrivano. Più stai in cima e più il vento che arriva è forte e bisogna essere preparati. Sotto tutti i punti di vista, non solo fisico e tattico, ma anche mentale e noi dobbiamo crescere sotto ogni punto di vista. Non parliamo di infortuni e rose, non parliamo di niente. Noi dobbiamo ricercare l’eccellenza. E l’eccellenza è fatica e passa anche da situazioni come questa. La cattiveria e la tigna che dobbiamo metterci non deve essere quella del secondo tempo di oggi o come ultimamente ci è capitato facendoci rimontare delle partite che avevamo in mano”

15:10

Conte: "Due facce opposte, la pagnotta ce la dobbiamo sudare"

“Gli infortuni? A me non interessa andare a cercare alibi, sta di fatto che oggi eravamo due facce totalmente opposte e non è la prima volta che è accaduto. Noi siamo una squadra che la pagnotta ce la dobbiamo sudare. Ogni vittoria va sudata, appena rallentiamo poco poco a livello mentale, di fame, può succedere di tutto. I ragazzi non c’entrano nulla, io sono l’allenatore, può darsi che io non mi sono accorto di un rallentamento a livello di fame e mentale".

15:06

Conte in conferenza: "Perso sulla fame e sulla cattiveria"

“A me quello che dispiace è che nel secondo tempo abbiamo perso sulla fame e sulla cattiveria. Il Como aveva molta più fame di noi, di fare punti per la salvezza e di battere una squadra in testa alla classifica. Dobbiamo tutti insieme cercare di capire il perché. Anche nelle precedenti tre partite ci siamo fatti rimontare e non abbiamo retto a livello mentale. Dobbiamo leccarci le ferite però dispiace perché puoi perdere a livello tattico, ma non a livello mentale e quella è colpa mia perché non sono riuscito a trasmettere questa cosa”.

14:57

Conte: "Lukaku male? Non è giusto parlare di singoli"

“Lukaku è andato male? Non è giusto parlare di singoli, non sono giuste queste domande. Lukaku è parte di un ingranaggio. Si vince e si perde insieme e quando si perde il primo responsabile sono io. Quello che ho detto anche in passato, perché ogni tanto ci si dimentica. Non tiriamo troppo la corda perché sennò rischiamo di rompere i giri del motore. Io so che noi stiamo facendo qualcosa di incredibile, però certe situazioni vanno risolte giorno per giorno per risolverle e a volte non ci riesci nemmeno, perché a volte puoi lavorarci quanto vuoi ma non ci arriverai mai”.

14:54

Conte: "Sconfitta che fa male"

“È una sconfitta che fa male per come è arrivata. A livello mentale abbiamo mostrato delle crepe, come nelle ultime tre partite in cui ci siamo fatti rimontare sempre. I ragazzi stanno dando il massimo, però come dico sempre ci vuole tempo per fare un percorso di crescita anche a livello di mentalità. Poi stiamo giocando con questa pressione fin dall’inizio che per fortuna ci siamo creati noi, stando in testa alla classifica o comunque vicini fin dall’inizio, però non era prevista. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, cercando di capire perché gli altri oggi avevano più fame e più voglia nel secondo tempo. Quando c'è questo c'è poco da fare”.

14:52

Conte a Dazn: "Il secondo tempo non mi è piaciuto"

“A me il primo tempo era piaciuto molto - le parole di Conte ai microfoni di Dazn - anche perché dopo un infortunio del genere non ci eravamo abbattuti anzi avevamo ripreso subito a giocare e fare la partita. Dobbiamo interrogarci sul secondo tempo, siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. Volevamo continuare a fare la partita del primo tempo, con intensità, e invece è entrata un’altra squadra. Siamo stati subito remissivi, fin dalle palle da dietro e al primo tempo invece avevamo scelto con oculatezza quando giocarla lunga o no, invece abbiamo iniziato a fare solo una cosa nel secondo tempo. Ci sono anche degli step a livello mentale che bisogna fare, c’è bisogno anche di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio e mentalità, non abbiamo fatto bene e questo dispiace, perché alla fine sono io l’allenatore e devo lavorare sull’aspetto mentale, però so anche che l’allenatore arriva fino a un certo punto da questo punto di vista”.

14:47

Il dato: terza sconfitta per Conte

Terza sconfitta in campionato per il Napoli che non perdeva fuori casa dalla prima di campionato a Verona.

14:32

L'autogol di Rrahmani e la reazione di Conte

Il clamoroso autogol di Rrahmani, Conte sconsolato in panchina. Guarda le foto

14:26

Attesa per le dichiarazioni di Antonio Conte

C'è grande attesa per le dichiarazioni di Antonio Conte, a breve dallo stadio Sinigaglia di Como.

