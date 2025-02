I tifosi ci credono e non lasciano solo il Napoli: contro l'Inter il Maradona sarà sold out

Napoli ci crede. Non si arrende, non si ferma, non rallenta: sabato sarà un’invasione, Maradona in campo con la squadra. Il dodicesimo uomo da schierare con le sembianze degli oltre cinquantamila che anche contro l’Inter riempiranno lo stadio. L’ottavo sold out della stagione è già in archivio, firmato e sottoscritto. E sarà il terzo in serie dopo quelli con Juve e Udinese. Forse il più significativo: sei giorni dopo il crollo di Como e al culmine di un periodo senza vittorie che dura ormai da un mese - quattro partite -, sfidare i campioni d’Italia con la città che spinge per riconquistare il primo posto svanito dopo un dominio di nove settimane - diciotto complessive seppur non consecutive - è un valore aggiunto. È l’ennesima conferma di un amore che non conosce confini e soprattutto la certificazione di una fiducia che non è svanita: il sogno regge. E la caccia allo scudetto continua: tutto è ancora possibile.