Manna sul big match tra Napoli e Inter: "Scudetto? Nessuna pressione, non era un obiettivo. Ma..."

Non sarà decisiva, ma nella partita di sabato tra Napoli e Inter sicuramente ci si gioca un bel pezzo dello scudetto. La squadra di Conte arriva allo scontro diretto a -1 dai nerazzurri, dopo la sconfitta esterna contro il Como . Ma i tifosi ancora ci credono e sono pronti a riempire il Maradona , già sold out (l'ottavo stagionale e il terzo consecutivo). Una spinta che sarà fondamentale per Di Lorenzo e compagni con l'obiettivo di riprendersi il primo posto in classifica. Della lotta scudetto e del big match di sabato alle 18 ha parlato il ds del Napoli Giovanni Manna, chiarendo esplicitamente un paio di punti che, forse, le ottime prestazione della squadra di Conte hanno fatto passare in secondo piano .

Manna su Napoli-Inter: le sue parole

Nel dettaglio, ecco le parole a Sport Mediaset di Manna: "Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada. Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto, dobbiamo affrontare l'Inter con leggerezza: affrontiamo una squadra costruita per vincere. Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sull'Inter. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono". Manna ha concluso rispondendo ad Ausilio, che firmerebbe per lo scudetto al Napoli e la Champions ai nerazzurri: "Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter nella speranza facciano un percorso importante in Champions come anche le altre italiane ancora impegnate in Europa per il bene del calcio italiano". E magari, chissà, l'Inter impegnata a lungo in Champions potrebbe dare una mano in chiave scudetto...