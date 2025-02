Napoli verso l'Inter, Conte conferma il 3-5-2: il dubbio per sostituire Anguissa

NAPOLI - Napoli e Inter, Conte e Inzaghi, oggi e ieri: sarà come guardarsi allo specchio. Faccia a faccia con il 3-5-2 : il marchio registrato dei campioni d’Italia e la formula scelta dal signor Antonio per gestire l’emergenza . Avanti così, nel nome del passato glorioso che s’incrocia con il presente laborioso: il tecnico azzurro non cambia, non dovrebbe cambiare nonostante la sconfitta di Como, nonostante tutto. Una riflessione mirata, ben calibrata: nel bel mezzo delle difficoltà, la priorità è sempre la semplicità . Meglio la continuità e la salvaguardia delle certezze in un momento già affollato di dubbi: l’ultimo, legato alla sostituzione di Anguissa, vale già un vuoto da riempire. Una base su tutte? Raspadori : a segno con Lazio e Como, migliore in campo all’Olimpico e migliore della squadra al Sinigaglia, due gol e due prestazioni di grande spessore a legare il gioco, a rifinire e chiudere. Jack si esalta da attaccante puro, da centravanti o in questo caso a sostegno, girando intorno, seconda punta tecnica e rapida: non c’è motivo di snaturarlo, in questa fase, essendo probabilmente il più in forma e il più lucido.

Napoli, in difesa con 5 uomini

Raspadori è un simbolo, un piccolo totem del periodo, ma è ovvio che le valutazioni di Conte sono molto più ampie, legate ad aspetti tecnici e tattici che arricchiranno una partita già piena di significati importanti per la classifica e le ambizioni scudetto di tutti, Atalanta compresa. Napoli a specchio, insomma: difenderà a cinque, avrà due punte e costruirà a tre più Lobotka e una mezzala o chissà chi, sono i segreti dello scacchista. Proprio come il pressing, lo sviluppo, le marcature: a San Siro all’andata, tanto per dirne una, Politano e McTominay si occuparono di Bastoni e Barella a uomo, ma questa è una storia diversa e quel Napoli diceva 4-3-3 per la prima volta nitido.

Conte, ritorno al passato

Sabato, dicevamo, 3-5-2: la svolta di Conte alla Juve proprio al vecchio San Paolo, ma anche l’Inter di Conte da scudetto. Due stagioni, dal 2019 al 2021: il titolo arrivò al secondo tentativo, è stato l’ultimo che ha conquistato, e di quella squadra faceva parte Lukaku. A dirla bene c’erano anche Lautaro, De Vrij, Barella, Darmian e Bastoni: al Maradona saranno avversari (eccezion fatta per l’infortunato Darmian).

Napoli, due idee per sostituire Anguissa

Per quel che riguarda la formazione, beh, qualcosa di più indicativo verrà fuori tra oggi e domani, i giorni delle prove finali, ma è ovvio che lo scheletro è già delineato e somiglia molto a quello della squadra di Como. Dominante nel primo tempo, in enorme difficoltà nel secondo. E anche sabato sul golfo, come domenica sul lago, si partirà senza Anguissa. Anzi, questa volta sarà assente: Conte ha due soluzioni per sostituirlo, la realtà racconta questo, e così bisognerà capire se sarà confermato Billing, l’ultima piacevole scoperta, o se sarà rilanciato Gilmour, per una mera casualità titolare per l’ultima volta in campionato proprio nel primo atto di San Siro. Caratteristiche diverse, strategie diverse e si vedrà. Con questo modulo, è scontata la conferma in blocco del tris difensivo Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno, con Politano a destra e Spinazzola più avanti di Olivera a sinistra, a tutta fascia. Mathias d’Uruguay, uno dei cardini del primo Napoli solido e vincente della stagione, è riapparso in panchina a Como ma non gioca dalla trasferta a Bergamo con l’Atalanta, 18 gennaio. In porta, Meret. In attacco, Raspadori e Lukaku. Allo stadio, oltre cinquantamila spettatori: Maradona sold out per l’ottava volta in stagione. Come si deve a una notte prestigiosa.