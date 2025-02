Napoli-Inter, le cinque mosse di Conte per lo scacco ai re del gol

NAPOLI - La tautologia di Napoli-Inter: contro il miglior attacco serve la miglior difesa. La sfida scudetto di domani al Maradona metterà di fronte i cannonieri e i corazzieri del campionato: i campioni d’Italia comandano la classifica dei gol realizzati insieme con l’Atalanta, 59, mentre la squadra di Conte continua a essere la meno battuta insieme con la Juve, 21 subiti. Il dato indicativo e anzi interessante è che da fine gennaio sia il Napoli sia l’ Inter hanno accusato un calo di rendimento nelle rispettive specialità: i nerazzurri, infatti, hanno segnato appena 4 reti in cinque partite , chiudendo due volte addirittura a secco, cosa che in campionato non era mai accaduta e che in stagione s’era verificata soltanto una volta in Champions, a Manchester contro il City il 18 settembre; mentre gli azzurri hanno incassato 7 gol nella stessa parentesi di calendario. Nove se estendiamo il periodo anche alla trasferta con l’Atalanta, una specie di snodo decisivo in quest’ottica: è proprio dalla partita precedente al viaggio a Bergamo contro il Verona al Maradona, datata 12 gennaio, che il Napoli non riesce più a chiudere con un clean sheet dopo averne collezionati dodici in venti giornate.

Attenti al tandem Lautaro-Thuram

E così, dal punto di vista di Conte, la tautologia va trasformata e letta in questi termini: domani, contro quello che continua a essere il miglior attacco della Serie A nonostante la flessione, servirebbe la miglior difesa dei tempi migliori. Espressione un po’ pastosa, ma comprensibile. E nel caso, approfondimento: il Napoli deve ritrovare al più presto la tenuta ermetica in fase di non possesso sulla quale ha costruito le sue fortune e una serie di risultati superbi, andando in slalom tra ostacoli di varia natura. Tra l’altro l’Inter recupera Marcus Thuram, anzi dovrebbe giocare dal primo minuto, e ciò significa che Inzaghi tirerà fuori dalla fondina il terzo cannoniere del campionato - quota 13 gol - e ricomporrà la coppia con Lautaro. Anche Lauti è arrivato in doppia cifra: è a 10. Loro due insieme sono intesa, movimento, spunti micidiali. E agli avversari toccano gli straordinari.

La difesa del Napoli

Per la cronaca, a occuparsi di Thuram dovrebbe essere Alessandro Buongiorno proprio come all’andata a San Siro. Lo stesso duello nonostante il cambio di assetto difensivo: all’epoca Conte optò per la linea a quattro, con Politano a uomo su Bastoni sulla fascia destra (e non solo), mentre domani il blocco prevede i tre centrali con Politano e Spinazzola a tutta fascia a destra e a sinistra. Dicevamo: "Tra noi c’è alchimia indipendentemente dal modulo a tre o a quattro", ha detto Buongiorno ai microfoni di Crc. "Ovviamente cambiano certi movimenti, alcuni scivolamenti e alcune pressioni, ma l’importante è che ci sia lo spirito giusto della squadra intera quando si difende e quando si attacca". Tattica a parte, il concetto clou è un altro: "Azzeriamo Como e ripartiamo dal gruppo. L’Inter è la squadra da battere, è molto forte e punta alla vittoria del campionato dall’estate: noi dovremmo provare a tenere i ritmi sempre alti e mantenere la concentrazione e l’intensità nei duelli. Ce ne saranno tanti. Il segreto è rimanere uniti".