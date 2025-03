Salvatore Esposito: "Il caso bestemmia Lautaro? Sono schifato"

Cresce l'attesa in vista del fischio d'inizio di Napoli-Inter , scontro al vertice che può orientare la corsa scudetto . Tra i tifosi "vip" della formazione allenata da Antonio Conte, c'è senza dubbio Salvatore Esposito , attore partenopeo protagonista della serie "Gomorra", che ha avuto modo di commentare il trattamento riservato a Lautaro Martinez dopo il caso della presunta bestemmia in Juve-Inter . Poi, spazio al campo, con un occhio alla designazione arbitrale di giornata, che non è passata inosservata.

Salvatore Esposito e il caso bestemmia di Lautaro: "Sono schifato"

Intervistato da Radio Marte, Salvatore Esposito ha chiarito la sua posizione rispetto al "caso Lautaro", al quale non è stata comminata nessuna squalifica dopo Juve-Inter. Palese il disappunto dell'attore: "Non sono arrabbiato ma schifato per la vicenda Lautaro, - ha ribadito con forza - stanno passando sotto traccia tante cose: la mancata ammonizione di Mkhitaryan, la bestemmia di Lautaro, in cui lui e la società stanno facendo una figura pessima, come capitò nel caso Acerbi-Juan Jesus. Sia chiaro, chi vincerà lo scudetto lo vincerà per merito e non per tali questioni poco condizionanti. Del resto il Napoli è ultimo in classifica per presunti episodi a favore decretati dal Var", ha sottolineato.

Salvatore Esposito sulla designazione di Doveri: "Ricordiamo cosa fece l'anno scorso..."

Poi c'è il campo, unico vero giudice quando si parla di calcio. Salvatore Esposito, dal canto suo, non può che sperare in una vittoria dei padroni di casa, ma non ha certo dimenticato la designazione arbitrale per Napoli-Inter: "Penso che i ragazzi e mister Conte faranno tutto ciò che è nelle loro possibilità. Non dimentichiamo un altro fattore: l'arbitro sarà Doveri, e ricordiamo cosa fece nella partita dell'anno scorso - ha precisato -. Sembra davvero una barzelletta. Al di là di questo sono contento che i tifosi abbiano fatto un volantino per ribadire che dobbiamo restare uniti e vicini alla squadra. Comunque vada, questa sarà una stagione splendida, positiva - ha aggiunto l'attore -. Può diventare meravigliosa e lo auspichiamo tutti, però dobbiamo stare vicini alla squadra ed essere contenti di quanto hanno fatto finora. Neanche l’Inter, poi, è in uno stato di forma esaltante, non è la squadra dello scorso anno".