Pagelle Napoli-Inter, i migliori e i peggiori: Lobotka illumina, Billing show, Lautaro non brilla

Dimarco decisivo al Maradona

La punizione col mancino è perfetta e stava per indirizzare la partita. A fine primo tempo è ancora lui il più pericoloso con un affondo che solo l'intervento di Buongiorno converte in angolo e non in ulteriore pericolo. Fino a quando resta in campo, prima di arrendersi ad un problema fisico, costringe Politano agli straordinari: è una costante spina nel fianco per i ragazzi di Conte. E il piede, quel piede, fa ancora una volta la differenza.

Bastoni un muro

Ma decisivo, per Inzaghi, lo è anche Bastoni. Un muro in tutti i sensi: è provvidenziale nel primo tempo su Lukaku - sarebbe stato gol - e decisivo, poi, lo diventa anche con un bell'intervento su Politano. Non è un caso che la rete del pari di Billing arrivi quando lui ormai è già in panchina dopo il cambio. La sua assenza in area dell'Inter si avverte e il danese ne approfitta.

Barella il solito motorino

Inzaghi in partite simili sa di poter contare sempre su Barella. Motorino sempre col pieno, non si ferma mai, recupera otto palloni, alcuni preziosi, e prova a farsi notare anche nei pressi dell'area di rigore del Napoli. Con McTominay diventa protagonista di un duello interessante e avvincente.