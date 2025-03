Retroscena Conte, il discorso che ha costruito il gol di Billing: cosa ha detto al Napoli

Conte in Napoli-Inter, il passaggio al 4-2-4 e la richiesta a Billing di affiancare Lukaku

Dazn ha documentato come il tecnico salentino abbia letteralmente orchestrato da bordocampo tutti i movimenti dei suoi giocatori fino al tap-in vincente del centrocampista danese, che ha liberato l'urlo di gioia liberatorio collettivo dei tifosi partenopei presenti al Maradona. Una telecamera personalizzata ha immortalato Conte mentre dava una serie di precise indicazioni. Ha prima detto a Billing: “Davanti!”, invitandolo ad accompagnare l'azione affiancandosi a Lukaku. Poi ha ordinato a Okafor: “Largo! Largo!”. Riposizionamenti cruciali per cambiare modulo: “4-2-4”. Rivolgendosi a McTominay, Conte ha chiarito dove spostarsi: “Midfielder (centrocampista)”. Un istante dopo ha chiamato Lukaku per spingerlo a riempire l'area di rigore dell'Inter: “Romelu, alto!”. Infine, con ampi cenni delle mani, ha spiegato a Olivera dove voleva vederlo. Mosse vincenti. Gol ed esultanza con tanto di salto sulla panchina come nell’Europeo 2016, prima di un “calma”, facendo segno di usare la testa, probabilmente sintomatico della sensazione che, a quel punto, il Napoli la sfida scudetto avrebbe potuto addirittura vincerla.