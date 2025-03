Okafor in grande forma: rinuncia al giorno libero e mostra i frutti del lavoro di Conte

"No days off (Niente giorni liberi, ndr)" recita la storia pubblicata da Noah Okafor sul proprio profilo Instagram insieme a una sua foto a torso nudo in palestra. Antonio Conte aveva infatti concesso due giorni di riposo per ricaricare le energie dopo il pareggio al Maradona contro l' Inter , ma l'attaccante svizzero ha deciso di allenarsi comunque per farsi trovare pronto in vista del finale di stagione.

Napoli, Okafor si allena da solo nel giorno libero in palestra

Già in occasione del big match contro i nerazzurri, l'ex Milan è stato chiamato in causa dall'allenatore azzurro per subentrare al posto di Raspadori al 77' e ha risposto alla grande. E infatti, nell'immagine pubblicata sui social, Okafor appare in ottima forma, tirato dal punto di vista muscolare: insomma, è bastato solo un mese agli ordini di Conte per tornare a riaccendersi fisicamente.

Okafor, un'arma in più per la corsa scudetto

D'altronde, Okafor è arrivato a Napoli per riempire il vuoto lasciato da Kvaratakhelia, almeno numericamente, e sarà fondamentale come tutti i giocatori a disposizione per la corsa scudetto: per lui già tre presenze e ventidue minuti giocati. Senza dimenticare che nel mercato di gennaio era a un passo dal Lispia, trasferimento saltato dopo le visite mediche.