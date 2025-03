Il Napoli cerca i gol scudetto: da chi possono arrivare, tutti i numeri oltre Lukaku

Di esempi del genere ne è piena la stagione: dai 16 tiri contro il Toro (6 nello specchio) ai 25 con il Venezia (8 nello specchio). Finali: 1-0. Di corto muso è andata bene per cinque volte - vittorie - anche perché la difesa è sempre stata di ferro, ma di recente la porta è stata meno blindata del solito, tanto che l’ultimo dei 12 clean sheet risale a sette partite fa con il Verona, e il Napoli non riesce a vincere da cinque. Quattro pareggi e una sconfitta. Con l’ Udinese e l’Inter non sono bastati 18 e 19 tiri per segnare un gol più dell’avversario. E anzi per trovarne uno è dovuto spuntare Billing dalla panchina, eroe per caso ma pur sempre eroe . Successo più largo: 4-0 al Cagliari, unico esemplare. L’Atalanta ne ha fatti due volte 4, tre volte 5 e una 6. L’Inter ha tre poker, una cinquina e un set (6).

Napoli, tutti i numeri dei gol

Il sostegno realizzativo dei centrocampisti McT e Anguissa (5 gol), oltre al difensore Di Lorenzo (3 reti più un autogol procurato con il Verona), deve rimanere tale: un sostegno. E ciò significa che dalla Fiorentina in poi, con undici partite davanti che decideranno lo scudetto, gli attaccanti dovranno sbocciare come primavera comanda. Elenco: Lukaku ha segnato 9 gol e ricamato 7 assist, ha deciso contro Milan, Juve, Atalanta e Parma e ha lavorato bene da rifinitore; ora però è a secco da cinque giornate. Dato: da quando non segna, il Napoli non vince. Casualità? Un po’ e un po’ no: il centravanti è per definizione la risorsa primaria, soprattutto nei momenti di stallo. Rom ha cambiato il suo modo di giocare, è meno incisivo in area di qualche anno fa e più di manovra, ma il sangue è quello del bomber: l’aria scudetto magari lo farà bollire. Tra l’altro, quasi una maledizione: dal 25 gennaio è fermo a un passo dalla doppia cifra e dalle 80 reti in Serie A (dalla Juve). I suoi partner di reparto, però, hanno segnato in sei 8 gol: 3 Raspadori, il miglior attaccante dopo Lukaku ma ripescato da tre partite dopo tanta panchina; 2 Neres e Politano; uno Simeone; a secco Ngonge e Okafor. Ma Okafor è assente giustificato: è arrivato l’ultimo giorno di mercato indietro di condizione e ha collezionato appena 22 minuti.