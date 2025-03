Olivera rinnova con il Napoli: fino a quando ha firmato

Le strade del Napoli e di Mathias Olivera andranno ancora avanti insieme, per tanto tempo. Il club azzurro ha ufficializzato il rinnovo di contratto del terzino uruguaiano fino al 30 giugno 2030. Ancora cinque anni di contratto, così, per il giocatore, arrivato nel 2022. Tra i protagonisti dello scudetto vinto nel 2023, Olivera con la maglia del Napoli in questa stagione, con Antonio Conte in panchina, ha giocato ventuno partite in campionato, servendo due assist.