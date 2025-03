Spinazzola svela la reazione del Napoli dopo il gol di Dimarco: "E sulla Fiorentina..."

Leonardo Spinazzola ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC, commentando subito il pareggio contro l'Inter al Maradona: "Dopo il gol di Dimarco non abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato i giri, l’intensità e la qualità nei passaggi: non siamo stati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. Da questa partita usciamo con nuove consapevolezze e ora iniziano due mesi impegnativi, ai quali arriviamo nel migliore dei modi".

Spinazzola: "Dopo l'Inter abbiamo nuove consapevolezze"

"Il periodo difficile ce lo siamo lasciati alle spalle - ha proseguito l'esterno del Napoli - siamo pronti per questi due mesi fondamentali. I nuovi arrivati dal mercato di gennaio si sono integrati benissimo nel gruppo, li abbiamo subito fatti sentire a loro agio. Possono dare un grande contributo, perché sono davvero degli ottimi giocatori e con il mister possono ancora migliorare tanto sotto l’aspetto fisico, mentale e tutto quello che Conte ci trasmette ogni giorno". La passione che anche i tifosi trasmettono durante la settimana e allo stadio: "La loro vicinanza e il loro sostegno è importantissimo. Sapere che tutta Napoli ci sostiene, soprattutto in determinate partite che ovviamente sono sentite di più, è fondamentale per noi. Il Maradona è sempre bellissimo".

"La classifica così corta può essere un bene"

L'ex Roma ha parlato del match contro la Fiorentina, in programma il 9 marzo al Maradona: "L’insidia della partita? Siamo noi. L’abbiamo dimostrato: se andiamo tutti insieme a duemila, siamo davvero difficili da oltrepassare. Ma dobbiamo dare il 100%. Se vogliamo, possiamo". Infine, sulla lotta scudetto: "La classifica così corta? Può essere anche un bene. Noi abbiamo praticamente finito gli scontri diretti, mentre le altre perderanno punti tra di loro. Possiamo pensare partita dopo partita".